GUTERRES DICE QUE LA ONU ES “LA PIEDRA ANGULAR” PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS MUNDIALES

- En un discurso durante su primer día de trabajo como secretario general de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aseguró este martes, en su primer día de trabajo en este cargo, que la ONU es “la piedra angular” para abordar los problemas mundiales, aunque admitió que en muchos lugares no se comparte esta visión y hay escepticismo sobre el papel de la organización.

Guterres llegó al cuartel general de la ONU, en Nueva York (Estados Unidos), donde depositó una ofrenda floral a los empleados caídos mientras desempeñaban su trabajo y se dirigió al personal de manera breve e informal, a quien indicó que se siente honrado de formar parte de la organización.

El nuevo líder de la ONU indicó que ésta es el principal pilar del multilateralismo y reconoció que el mundo está actualmente lleno de desafíos, entre los que destacan los múltiples conflictos y el terrorismo, así como la violación constante de las leyes de derechos humanos, humanitarias y de refugiados, según informó Naciones Unidas en un comunicado.

Además, también mencionó la creciente desigualdad y el cambio climático, y subrayó que todos los grandes problemas del planeta están interconectados. “por eso, éste es el momento de reafirmar el valor del multilateralismo. Es el momento de reconocer que sólo las soluciones globales pueden abordar los problemas globales y que la ONU es la piedra angular de ese enfoque multilateral”, enfatizó.

No obstante, aceptó que no todos comparten esta opinión, por lo que exhortó al personal de la ONU a sentirse orgulloso por los logros alcanzados y a reconocer y examinar los fallos para responder a las preocupaciones en todo el mundo. “Eso no es fácil y, seamos honestos, no estamos del todo listos aún para hacerlo adecuadamente, así que necesitamos un compromiso firme para cambiar, reformar y mejorar. Ése debe ser nuestro compromiso, el compromiso colectivo de todos, no del secretario general ni de los directivos de la organización sino de todos, para ser capaces de abordar nuestras fallos”, apostilló.

El jefe de la ONU insistió en que la única forma de hacer frente a los grandes retos es trabajar en equipo, por lo que pidió al personal unirse y simplificar la burocracia a favor de los valores de la Carta de las Naciones Unidas.

Guterres rememoró los años en que ejerció como Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, cuando fue testigo del valor, la determinación, la generosidad, sabiduría y competencia de los empleados de esa agencia. “Es para mí una alegría y un privilegio enorme poder llamarlos nuevamente colegas y me siento muy orgulloso de ser su colega”, concluyó.

