EL GUEPARDO CORRE HACIA SU EXTINCIÓN

- Científicos proponen que se catalogue como especie ‘en peligro’ al quedar sólo 7.100 ejemplares. El guepardo, que es el animal terrestre más rápido del mundo, corre hacia la extinción y pronto podría desaparecer para siempre si no se adoptan medidas urgentes de conservación de su hábitat, según un estudio dirigido por la Sociedad Zoológica de Londres, Panthera y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés).

El estudio, publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, indica que actualmente hay alrededor de 7.100 guepardos (‘Acinonyx jubatus’) en todo el mundo y que esta especie ha sido expulsada del 91% de su hábitat histórico. Las poblaciones de guepardos asiáticos son las más afectadas, con menos de 50 individuos en zonas aisladas de Irán.

Debido a esta disminución, los autores del estudio proponen que el guepardo pase de ser catalogado de ‘vulnerable’ a ‘en peligro’ en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), puesto que normalmente se otorga más apoyo, priorización y atención internacional a la conservación de especies silvestres clasificadas como ‘en peligro’ con el fin de evitar su extinción.

“Este estudio representa el análisis más completo del estado del guepardo hasta la fecha. Dada la naturaleza reservada de este felino esquivo, ha sido difícil reunir información sólida sobre la especie. Nuestros resultados muestran que los grandes requerimientos de espacio para el guepardo, junto con la compleja gama de amenazas a las que se enfrenta en la naturaleza, significa que es probable que sea mucho más vulnerable a la extinción de lo que se pensaba anteriormente”, apunta Sarah Durant, autora principal de la investigación.

Durant apunta que es necesario habilitar fondos y recursos con el fin de “establecer marcos de acción integrales para salvar la especie” y que las recientes decisiones tomadas en la conferencia de las partes de Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) suponen un importante avance, sobre todo en lo que respecta a detener el flujo ilegal de felinos vivos del Cuerno de África, pero añade que conviene poner en marcha “una acción concertada para revertir las actuales disminuciones ante la aceleración de los cambios en el uso del suelo en todo el continente".

Aunque es reconocido por su velocidad y sus manchas, los científicos indican que el grado de persecución al que se enfrenta el guepardo dentro y fuera de las áreas protegidas es en gran parte desconocido. Incluso dentro de parques y reservas con vigilancia, estos mamíferos rara vez escapan a las amenazas del conflicto entre humanos y animales silvestres, la pérdida de presas por la caza excesiva, la pérdida de hábitat y el tráfico ilícito de piezas de este animal y su comercio como mascota exótica.

FUERA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Además, el 77% del hábitat del guepardo está fuera de las áreas protegidas. Sin restricciones en sus límites, los amplios movimientos de la especie debilitan su protección por parte de las fuerzas del orden y amplían su vulnerabilidad a las presiones humanas.

De hecho, debido en gran parte a las presiones sobre la vida silvestre y su hábitat fuera de las áreas protegidas, la población de guepardos de Zimbabue se ha desplomado de 1.200 ejemplares a un máximo de 170 en 16 años, lo que representa una pérdida del 85% en este país africano.

Los científicos reclaman un cambio paradigmático urgente en la conservación del guepardo, con esfuerzos que trasciendan las fronteras nacionales que sean coordinados por estrategias regionales de conservación. Un enfoque holístico de conservación que incentive la protección de los guepardos por las comunidades locales y los gobiernos transnacionales, y una coexistencia sostenible entre humanos y vida silvestre es primordial para la supervivencia del animal terrestre más veloz de la Tierra.

"Acabamos de pulsar el botón de reiniciar en nuestra comprensión de lo cerca que están los guepardos a la extinción. El enfoque de este estudio es que asegurar las áreas protegidas por sí sola no es suficiente. Debemos pensar en grande conservando el mosaico de paisajes protegidos y desprotegidos que habitan estos felinos si queremos evitar la pérdida para siempre del guepardo", explica Kim Young-Overton, de Panthera.

La metodología utilizada para este estudio también es pertinente para otras especies, como el licaón o perro salvaje africano (‘Lycaon pictus’), que también necesita grandes áreas de tierra para prosperar y, por lo tanto, es igualmente vulnerable a amenazas crecientes fuera de las áreas protegidas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso