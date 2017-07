LA GUARDIA CIVIL ADAPTA LAS DILIGENCIAS Y ACTAS POLICIALES DE USO MÁS FRECUENTE A LECTURA FÁCIL

Google Plus

La Guardia Civil ha adaptado las diligencias y actas policiales de uso más frecuente a Lectura Fácil, en cumplimiento de la Declaración de Intenciones firmada junto con el Instituto de Lectura Fácil para eliminar las barreras cognitivas y garantizar que el conjunto de la ciudadanía comprenda sus derechos, especialmente las personas más vulnerables.

La Lectura Fácil es un método de adaptación y redacción de documentos que pretende hacer accesible la información a las personas con dificultad de comprensión lectora, ya sea porque presentan algún tipo de discapacidad intelectual o por cualquier otra razón (personas con poco dominio del idioma, con bajo nivel cultural, etc.).

La Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil tiene encomendada, entre otras funciones, las indagatorias con víctimas especialmente vulnerables, entre las que se encuentran aquellas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual.

Según informó hoy la Benemérita, a lo largo de los últimos años se ha detectado la necesidad de adaptar la comunicación y la actuación policial con estas personas a un lenguaje más sencillo. Por ello, la Dirección General de la Guardia Civil firmó una Declaración de Intenciones con el Instituto Lectura Fácil para proceder a la adaptación de las diligencias y actas de uso más común.

Entre ellas figuran el Acta de información de derechos a persona víctima de un delito, la Diligencia de información de derechos al investigado no detenido, la Diligencia de detención e información de los derechos y de los elementos para impugnar la detención a un menor de 18 años detenido, la Diligencia de información de derechos a la persona menor de 18 años investigada no detenida, el Acta de detención e información de derechos al menor de 18 años detenido por inicio de expediente, la Diligencia de detención e información de los derechos y de los elementos para impugnar la detención o el documento con instrucciones para solicitar ayuda jurídica gratuita de un abogado.

