GREENPEACE LLEVA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA EMBESTIDA DE LA ARMADA EN CANARIAS

Greenpeace ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la embestida de una embarcación de la Armada a una zodiac con activistas de esta organización ecologista cuando estos realizaban una acción pacífica en protesta por las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas de Canarias en noviembre de 2014.

Como consecuencia de esa embestida, tres activistas resultaron heridos, entre ellos Matilde Brunetti, que sufrió una fractura abierta de tibia en la pierna izquierda, tuvo que ser operada de urgencias en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y, según señaló Greenpeace este miércoles en un comunicado, “aún hoy sigue en recuperación”.

Greenpeace presentó el 21 de abril de 2015 una denuncia ante la Audiencia Nacional, que declaró el sobreseimiento de las actuaciones el 26 de febrero de 2016. La ONG formuló después un recurso de apelación porque no fueron admitidas las pruebas que solicitó, pero fue desestimado el 3 de mayo de ese año, como también fue rechazado el pasado 22 de septiembre un recurso de apelación contra el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

Tras presentar un nuevo escrito de incidente excepcional de nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, Greenpeace recibió un auto por el que no se admitió el incidente de nulidad, con lo que quedó cerrada la vía penal.

“No podemos aceptar bajo ningún concepto la vulneración del derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica, cuando expresamente y en todo momento se había señalado por nuestra parte y constaba acreditado cuáles eran nuestras intenciones”, declaró José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace.

La organización ecologista indicó que “la violencia incomprensible de la embestida quedó reflejada en unas impactantes imágenes de vídeo, que demuestran la desproporcionalidad de la actuación de la Armada”. “Tanto las imágenes tomadas desde el buque ‘Rowan Renaissance’ de Repsol como desde la embarcación de Greenpeace son de contenido sensible. Greenpeace confía en que el TC ampare el derecho de manifestación pacífica y la libertad de expresión, absolutamente necesarios en una sociedad democrática”, concluyó.

