GREENPEACE PARODIA A RAJOY CON UNA CANCIÓN SOBRE SU 'BOFETADA' A LAS RENOVABLES

Greenpeace aprovechó este martes el inicio del ‘veranillo’ de abril para lanzar ‘Placa, placa. Impuesto al sol’, una canción compuesta por fragmentos de intervenciones reales del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la colaboración del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para poner en evidencia la “bofetada” del Gobierno a las renovables y a los ciudadanos que quieren generar y consumir su propia energía limpia.



Aunque en clave de broma, Greenpeace quiere llamar la atención de esta original manera sobre "el ataque del Gobierno del PP a las energías renovables y la falta de compromiso en la lucha contra el cambio climático”.

Desde 2015, los españoles tienen que hacer frente a una normativa de autoconsumo que incluye el famoso ‘impuesto al sol’. Además, las familias cargan con el coste de electricidad más alto de toda Europa, mientras que en 2016 las grandes eléctricas duplicaron sus beneficios, según Greenpeace.

El lanzamiento de este tema, hecho en colaboración con Iván Lagarto, tiene lugar dos días antes de una reunión de ministros de Energía europeos en Sofía (Bulgaria), donde se debatirá la política energética comunitaria y a la que está invitado Nadal.

Por otro lado, Greenpeace indicó que el Gobierno español ha “boicoteado de manera recurrente” el avance de las energías renovables durante los últimos 10 años, sobre todo con la moratoria y el “hachazo” a las renovables en 2013 y 2014, y el ‘impuesto al sol’.

“Este ataque, lejos de ser una casualidad, responde a diez decisiones políticas concretas que, priorizando el interés de las grandes eléctricas frente a la ciudadanía, han hecho que desde 2013 casi no haya habido instalaciones de renovables en España y que haya pasado de ser el segundo país más atractivo para las renovables al puesto 29”, indicó.

FACTURA MÁS BARATA

Además, Greenpeace aseguró que “la ciudadanía se ve afectada gravemente por estas medidas, ya que los hogares españoles son los que soportan la tarifa eléctrica más cara de Europa”. “Este bloqueo a las energías limpias hace que se recurra a tecnologías caras y contaminantes, como el gas o el carbón, que encarecen la factura y aceleran el cambio climático”, añadió.

Greenpeace subrayó que no sólo es posible prescindir de carbón y nuclear en España en 2025, sino que tener un sistema eléctrico prácticamente 100% renovable “no sólo contribuiría a salvar el clima, sino que también reduciría la factura de los hogares españoles en al menos un 34%”.

Este año es clave en materia energética: en Europa se está negociando la política comunitaria para 2030 y en España se está redactando el Plan Integral de Energía y Clima que serviría para alcanzar los objetivos europeos así como la ley de cambio climático y transición energética.

Greenpeace pide que el presidente del Gobierno y el ministro Nadal reconozcan la importancia de aumentar la cuota de energías renovables en el sistema energético al menos un 35% para 2030 y que el dinero de los contribuyentes no se “desperdicie” en subvencionar “viejas centrales contaminantes”, como las de carbón.



