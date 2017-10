GREENPEACE CELEBRA QUE LA SERIE ‘LA ZONA’ INVITE A REFLEXIONAR SOBRE UN ACCIDENTE NUCLEAR

Greenpeace celebró este jueves que la serie policíaca ‘La Zona’, que se estrenará este viernes en Movistar+, invite a la reflexión sobre la vida en una comunidad del norte de España tres años después de un accidente nuclear.

La serie, escrita y producida por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, ha contado con el asesoramiento de la organización ecologista y abarca ocho capítulos.

Greenpeace indicó que en España, que cuenta con seis centrales nucleares (cinco de ellas en activo), “no se puede descartar sufrir un accidente nuclear”, teniendo en cuenta además que ocupa el tercer puesto respecto a la antigüedad de las nucleares europeas.

La responsable de energía nuclear en Greenpeace, Raquel Montón, indicó que el riesgo de sufrir las consecuencias de un accidente nuclear es “real” y se han visto en lugares como Chernóbil o Fukushima.

"La gran dificultad es reflejar en la ficción un ambiente en el que el peligro no se ve, no se huele, no se siente, pero está. Esa falta de percepción es también, en la realidad, la gran dificultad para hacer frente a la contaminación radiactiva", añadió.

Greenpeace deseó que la serie, protagonizada por Eduard Fernández, Emma Suárez, Juan Echanove y Carlos Bardem, entre otros, anime a la reflexión colectiva sobre la energía nuclear y sobre la necesidad de cerrar los reactores nucleares que hayan sobrepasado su vida de diseño, sin concederles ninguna ampliación más allá de ese punto.

Además, reclamó que no se dé ninguna licencia de operación más y se ponga en marcha un plan de desmantelamiento real que evite riesgos como los que plantea la serie.

