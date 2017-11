GREENPEACE: "ESPAÑA NO APRENDIÓ LA LECCIÓN, SOLO ES CUESTIÓN DE TIEMPO QUE HAYA OTRO 'PRESTIGE'"

Greenpeace denunció hoy que 15 años después del vertido del 'Prestige', "España no ha aprendido la lección y continúa sin estar preparada para afrontar catástrofes ambientales con solvencia".

La organización ecologista aseguró en un comunicado que hoy día se desconoce el alcance del impacto de la marea negra ocasionada por el accidente y que en todo este tiempo no se ha elaborado ningún estudio integral de todos los impactos del petróleo derramado.

“La mala gestión de la catástrofe ambiental realizada desde el primer momento ha continuado en el tiempo, impidiendo aprender las lecciones necesarias para que no se repita la misma historia”, ha declarado María José Caballero, responsable de Campañas de Greenpeace.

Greenpeace considera que son tres las principales causas de la mala gestión del vertido frente a las costas gallegas: en primer lugar, la decisión de alejar el buque magnificó la catástrofe ambiental; por otro lado, el hecho de que la información ofrecida por las distintas administraciones "fue escasa y, en ocasiones, falsa", y por último, "la insuficiente valoración de la dimensión medioambiental del siniestro agrandó su impacto".

"A esto se suma que la industria petrolera aprovecha los recursos naturales, pero no se hace cargo de su responsabilidad con las consecuencias derivadas de su actividad económica", añade la entidad conservacionista.

Greenpeace también destaca que los contaminantes vertidos al mar e incorporados a la cadena trófica afectaron a los recursos vivos vitales para el sector pesquero y ocasionaron efectos negativos sobre la salud de aquellas personas que se enfrentaron al vertido de fuel sin las medidas de protección adecuadas y sin las recomendaciones precisas.

El 'Prestige', a juicio de Greenpeace, también puso en evidencia "enormes deficiencias de la legislación y del régimen de responsabilidad en el transporte marítimo" y la sentencia del caso "se convirtió en una carta blanca a la industria petrolera para poner en riesgo el medio ambiente y a la ciudadanía y concedió a España impunidad con los delitos medioambientales".

"Como consecuencia, y a pesar de que hayan pasado 15 años, es solo una cuestión de tiempo la posibilidad de que otro 'Prestige' pueda volver a ocurrir porque los elementos que la originaron siguen vigentes y poco ha cambiado desde entonces: la industria petrolera sigue transportando hidrocarburos de forma insegura, ya que ahorrar costes es la máxima que rige todas sus decisiones", agrega la nota de Greenpeace.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso