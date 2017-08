GRAN CANARIA TENDRÁ SU HOJA DE RUTA PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Elena Máñez, presentó este martes el primer Plan Insular de Accesibilidad Universal que permitirá la creación de una hoja de ruta para eliminar todas las barreras de la sociedad de Gran Canaria y que todas las Consejerías del Cabildo puedan hacer accesibles sus servicios.

Máñez explicó que “la pretensión del proyecto es la promoción de la igualdad de oportunidades de todas las personas en el ejercicio de sus derechos siguiendo como principal estrategia la materialización de la accesibilidad universal”.

La empresa encargada de llevar a cabo el diseño del Plan es ILUNION Tecnología y Accesibilidad, perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación. La consultora social de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, Mercedes Turrero, afirmó que “es necesario, en primer lugar, hacer un diagnóstico en Gran Canaria para lograr que la isla sea un referente en accesibilidad. Además de disponer de una herramienta de trabajo para programar, planificar la estrategia política, técnica y económica del Cabildo de Gran Canaria, desde una perspectiva integral”.

La consejera de Política Social manifestó que una de las principales demandas de las asociaciones de la discapacidad es “poner en marcha políticas con impacto transformador en la vida de las personas". "No podíamos seguir solo con acciones de concienciación, sino dar un salto cualitativo y cuantitativo. Esto significa contar con un instrumento que permita que cada Consejería, en el ámbito de sus competencias, cuente con un diagnóstico y una hoja de ruta, para poder poner en marcha acciones específicas”.

El primer Plan Insular para la Accesibilidad Universal está centrado, además de en la eliminación de las barreras arquitectónicas, en acabar con el resto de barreras invisibles que existen. Es una hoja de ruta propia para cada Consejería y un documento práctico con acciones concretas.

La primera fase de diagnóstico se concluirá a finales de septiembre. En enero se prevé presentar los trabajos que tienen como objetivo “que sirva de ejemplo para todas las Administraciones, en coordinación con los Ayuntamientos y que conviertan a Gran Canaria en una isla accesible para todas las personas”, subrayó Elena Máñez.

Por su parte, Mercedes Turrero explicó que en una primera fase se harán consultas on-line con dos encuestas. Por una parte, a entidades privadas, para que hagan una autoevaluación y, a entidades sociales, para que puedan detectar dónde están los problemas.

Los objetivos concretos del Plan para la Accesibilidad Universal del Cabildo de Gran Canaria son, en primer lugar, identificar necesidades y barreras de accesibilidad en Gran Canaria para en una segunda fase proponer actuaciones concretas para conseguir una isla accesible a todos los habitantes y visitantes.

De este modo, se ofrecerán soluciones de accesibilidad con una repercusión amplia en la población y optimizando los recursos dedicados a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Gran Canaria. Es muy importante también prestar asesoramiento a los y las responsables del Cabildo en el proceso de mejora continua de la accesibilidad en todos los ámbitos a través de los contenidos desarrollados en el Plan.

Dentro del desarrollo del proyecto, forma parte imprescindible establecer las pautas de accesibilidad para la adecuación de las nuevas actuaciones y proyectos que se realicen en Gran Canaria al tener como referencia los contenidos y las pautas desarrolladas en el Plan.

La detección de las necesidades y la concienciación ciudadana en la elaboración del Plan, a través de la expresión de sus opiniones y de su intervención, así como la promoción y difusión del Plan Insular de Accesibilidad Universal, completan las acciones.

ILUNION TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD

Perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, ILUNION Tecnología y Accesibilidad se caracteriza por la cualificación de sus trabajadores, entre los que son mayoría los titulados superiores. Informáticos, arquitectos, ingenieros y sociólogos son los perfiles que dan vida a esta empresa.

Con una plantilla de 114 personas y un porcentaje de empleados con discapacidad que supera el 46%, ILUNION Tecnología y Accesibilidad es referente en diseño para todos y accesibilidad universal y realiza un extenso trabajo en el ámbito turístico. Destaca, por ejemplo, el ‘Estudio y Guía de Accesibilidad de Destinos Turísticos en Andalucía’ o el ‘Plan el Oviedo de las personas’.

ILUNION Tecnología e Accesibilidad analiza la experiencia de los usuarios con y sin discapacidad en el uso de diferentes productos y servicios para conocer así sus necesidades y solucionar aquellos aspectos de accesibilidad física, sensorial o tecnológica que no están cubiertos.

Especializada en la formación sobre accesibilidad y en la evaluación de entornos físicos y tecnológicos, presta servicios de consultoría sobre tecnologías de la información y desarrolla actividades de I+D+I, no sólo en el campo tecnológico, sino también en el de la investigación social.

ILUNION Tecnología y Accesibilidad cuenta con una metodología de evaluación web contrastada y avalada por la Comisión Europea, participa activamente en distintos grupos de trabajo del W3C (World Wide Web Consortium) y es miembro activo y entidad promotora de la iniciativa Euroaccessibility.

ILUNION es el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, referente en la creación de empleo de calidad para personas con discapacidad en España. Cuenta con una plantilla (a 31 de mayo de 2017) de 34.504 trabajadores, de los cuales 13.597 (39,4%) son personas con discapacidad. Es un proyecto empresarial socialmente responsable que desarrolla su actividad con criterios de rentabilidad económica y social.

