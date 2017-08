EL CSD DA LAS GRACIAS A CONTADOR "EN NOMBRE DE TODO EL DEPORTE ESPAÑOL"

- Ante el anuncio de que se retirará este año tras la Vuelta a España. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, quiso dar las gracias este lunes “en nombre de todo el deporte español” a Alberto Contador, quien por la mañana anunció su retirada como ciclista profesional una vez termine la próxima edición de la Vuelta a España.

En un comunicado, Lete agradeció al ganador de siete grandes vueltas “todo lo que nos has hecho disfrutar en estos 15 años en los que has dedicado tu vida al deporte español y al ciclismo en particular".

"Contigo hemos soñado y también hemos sufrido. Nos has regalado momentos que ya forman parte de la historia de nuestro ciclismo. Nos has demostrado que ante cualquier adversidad, querer es poder. Siempre serás un ejemplo de superación para la familia del deporte español”, dijo.

Asimismo, le dio las “gracias por haber elegido nuestro país para disputar su última competición profesional”.

“Estoy seguro de que no hay una prueba mejor que la Vuelta Ciclista a España para que puedas sentir el apoyo y la admiración de toda la afición”, recalcó.

Por último, Lete trasladó a Contador sus mejores deseos para esta nueva etapa y para todos los proyectos que decida emprender, como el de la Fundación Alberto Contador, donde “se seguirán creando deportistas y futuros campeones”.

