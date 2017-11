MULTA DE 300.000 EUROS A GOOGLE POR OBTENER DATOS PERSONALES A TRAVÉS DE SUS VEHÍCULOS DE STREET VIEW

Google Plus

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 300.000 euros a Google por la recogida y almacenamiento de datos personales transmitidos por redes abiertas WiFi y captadas por los vehículos empleados en el servicio Street View.

La AEPD inició de oficio una investigación en 2010, que ahora concluye con la constatación de que Google recogió información de diversa tipología sin que los afectados tuviesen conocimiento.

La compañía recabó, entre otra, información relativa a direcciones de correo electrónico de personas físicas, códigos de usuario y contraseña que permiten el acceso a cuentas de correo electrónico, direcciones IP, direcciones MAC de los routers y de los dispositivos conectados a los mismos o nombres de redes inalámbricas (SSID) configurados con el nombre y apellidos de su responsable. No se ha constatado que Google tratase datos especialmente protegidos a través de estos sistemas.

En cuanto a que los datos se recogiesen de redes WiFi abiertas, la resolución hecha pública este martes especifica que “el hecho de que los titulares de redes WiFi no aseguren el cifrado de estas redes, en perjuicio de la seguridad de sus datos, no autoriza en modo alguno la recogida de la información llevada a cabo ni ningún uso posterior de la misma”.

Para determinar la cuantía de la sanción, la mayor en el caso de las infracciones graves, se ha considerado, entre otros factores, el carácter continuado de la infracción (desde mayo de 2008 a mayo de 2010), el volumen masivo de datos personales recogidos; la vinculación de la actividad de Google con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, el volumen de negocio o actividad de la compañía considerando su modelo económico; que las infracciones son el resultado del sistema de recogida y tratamientos de datos diseñado por Google, así como el perjuicio que dicho sistema causa a la privacidad de las personas afectadas.

