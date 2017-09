FELIPE GONZÁLEZ PIDE "EL COMPROMISO DE TODOS" PARA QUE LA SANIDAD PÚBLICA "RECUPERE LO PERDIDO POR LA CRISIS"

El expresidente del Gobierno Felipe González pidió este miércoles "el compromiso de todos" para que la sanidad pública "recupere lo perdido por la crisis".

González realizó esta petición en el Colego de Médicos de Madrid, en la presentación del libro 'El futuro de la Sanidad en España', escrito por José Martínez Olmos, senador socialista y ex secretario general de Sanidad.

El expresidente socialista reivindicó en numerosas ocasiones a lo largo de su discurso el acierto de su Gobierno de poner en marcha el Sistema Nacional de Salud (SNS), "de carácter universal y marcado por la equidad", un sistema sanitario público que a pesar de los recortes "goza de buena salud" y que otros países han querido copiar, pero no lo han conseguido.

Relató González los intentos de Bill Clinton, "sobre todo de Hillary, para poder dar cobertura a más de 40 millones de norteamericanos fuera del sistema" y luego "la labor de Obama con la reforma sanitaria" con la que quiere acabar el actual presidente Donald Trump, "sólo porque lo ha hecho Obama".

El exmandatario socialista también se centró en la necesidad de llegar a un pacto de Estado no sólo por la Sanidad, "sino social" y alabó el papel jugado por las 'marchas blancas' que en los años difíciles de los recortes y la crisis no han dejado de salir a la calle para luchar contra los recortes que sufría el sistema sanitario español y contra el decreto Mato que terminó con la universalización de la sanidad pública.

Asimismo, manifestó su preocupación por la sostenibilidad del SNS y abogó por "dialogar con la industris farmacéutica" sobre los altos precios de algunos medicamentos.

Por su parte, el autor del libro, él senador socialista Martínez Olmos dijo que el SNS "es la historia de un éxito compartido" y que ha sido posible gracias a profesionales, políticos y a la sociedad en general, pero alertó de que no hay que bajar la guardia para que el SNS siga funcionando, "para que sea público, universal y basado en la equidad".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso