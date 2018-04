EL GOBIERNO VUELVE A AUTORIZAR UN NUEVO TRASVASE TAJO-SEGURA 11 MESES DESPUÉS

Google Plus

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha vuelto a autorizar un trasvase de agua del Tajo al Segura 11 meses después, en concreto de 20 hectómetros cúbicos (hm3) mensuales entre abril y junio para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras.



La orden ministerial aparece publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) después de que el pasado martes lo autorizara la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, sugirió poco antes de la Semana Santa que su departamento podría volver a dar luz verde a un nuevo trasvase este mes de abril.

La Ley de Evaluación Ambiental determina que pueden hacerse trasvases desde los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) si superan los 400 hectómetros cúbicos (hm3). Esta situación no se produce desde el 10 de mayo de 2017, cuando se autorizó 7,5 hm3 de agua para ese mes.

La escasez de lluvias ha paralizado desde entonces una nueva transferencia de agua, pero las precipitaciones abundantes de las últimas semanas han hecho que las reservas de Entrepeñas y Buendía hayan superado los 460 hm3.

Medio Ambiente aseguró que la transferencia de 20 hm3 al mes entre abril y junio garantiza todos los suministros de agua de la cuenca cedente, así como el abastecimiento de 2,5 millones de personas de las provincias de Murcia, Alicante y Almería.

El departamento dirigido por Tejerina precisó que en abril se ha autorizado un trasvase de 20 hm3, la misma cantidad para mayo y junio, si bien a principios de estos dos últimos meses se revisará la evolución de la coyuntura hidrológica para, en su caso, adoptar las medidas procedentes.

“En consecuencia, si durante los meses de mayo y junio se constatase modificación de la situación existente (nivel 3) se procedería a convocar la Comisión Central de Explotación para revisar los acuerdos adoptados”, concretó.

Los trasvases de agua se autorizan en cumplimiento de la normativa vigente y de acuerdo a la propuesta realizada por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura el pasado martes.

Esa comisión técnica, responsable de aplicar las reglas de explotación del acueducto, ha tenido en cuenta, a la hora de fijar los volúmenes a transferir, la situación excepcional en la que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo, que actualmente están a nivel 3, así como la previsión de aportaciones, los valores de consumo de referencia y desembalses necesarios para atender a la cuenca cedente.

De acuerdo con la Ley de Evaluación Ambiental, los trasvases son legalmente posibles desde el pasado 1 de enero si las reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía no están por debajo del umbral de 400 hm3. El pasado 1 de abril, referencia para la propuesta de la comisión técnica, los embalses almacenaban 463 hm3 de agua y en la actualidad acumulan 477,60 hm3.

El pasado 1 de enero terminó el periodo transitorio de cinco años, establecido en esa ley, que ha ido elevando progresivamente el nivel de agua que tenían que tener almacenada los embalses de cabecera para poder autorizar un trasvase, el cual ha pasado de los 240 hm3 en los que estaba establecido el límite antes de 2013 a los 400 hm3 actuales, por debajo de los cuales no se pueden autorizar trasvases.



