EL GOBIERNO RECONOCE QUE HAY QUE “SEGUIR TRABAJANDO” CONTRA LA LGTBFOBIA

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, destacó este miércoles ”el camino que hemos avanzado” en el reconocimiento de derechos y libertades del colectivo LGTB, pero reconoció que “tenemos que seguir trabajando mucho más”, puesto que “desgraciadamente sigue habiendo manifestaciones de lgtbfobia en nuestro país”.

Garcés se expresó en estos términos en la clausura del acto celebrado en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en Madrid, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra hoy, y al que asistieron también la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Lucía del Carmen; el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), Jesús Generelo, y el presidente de la Confederación LGTB Española (Colegas), Francisco Ramírez.

“España ha cambiado mucho en los últimos 40 años y no hay quien la reconozca”, manifestó el secretario de Estado, en referencia a la visibilidad y al reconocimiento de derechos que tiene ahora el colectivo LGTB, y en este sentido añadió que “a veces somos un país muy exigente”, pero “hay que ver las virtudes y el camino que hemos avanzado en estos 40 años”.

Sin embargo, Garcés volvió a incidir en que “tenemos que seguir avanzando” en este aspecto para “estar a la altura de esos hombres y mujeres que han hecho tanto”.

Por último, afirmó que “hay que estar orgullosos de lo que somos, de lo que queremos ser y de respetar a los demás como lo que son”, y destacó que la celebración del Orgullo Gay es “Marca España”.

Por su parte, Ramírez hizo hincapié en que ha sido “la primera vez que el Gobierno de España realiza un acto institucional” con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y mostró su deseo de que en un futuro no sea necesario realizar actos como este porque ya no exista la “lacra social de la intoleracia”.

Asimismo, señaló la necesidad de apostar por “la educación, la visibilidad y la pedagogía social”, porque, a su juicio, son “las herramientas más efectivas” para acabar con la lgtbfobia, así como “contar con referentes cercanos que reconozcan abiertamente su orientación sexual y de género”.

Finalmente, Generelo pidió a las instituciones que se unan sin tener en cuenta los “colores políticos”, porque se trata de “una cuestión de principios muy fundamentales”, y pidió a los representantes del Congreso de los Diputados que aprueben el proyecto de Ley de Igualdad LGTB que registraron hace dos semanas.

