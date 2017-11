EL GOBIERNO RECONOCE QUE LOGRAR QUE LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO VAYA A BARCELONA "ES UNA BATALLA DIFÍCIL"

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, reconoció este miércoles en el Congreso de los Diputados que lograr que la Agencia Europea del Medicamento se traslade a Barcelona "es una batalla que se antoja difícil" por el proceso independentista.

Así respondió a la pregunta formulada por la diputada socialista Meritxell Batet, que quería saber si el Gobierno va a intensificar sus esfuerzos para conseguir que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea de Medicamento.

Dastis expresó que "nos vamos a dejar la piel" en el intento, porque "la llegada de la agencia sería una espaldarazo para la economía catalana y española por el dinaminismo empresarial que generaría", y porque es "una candidatura que une".

Sin embargo, reiteró que la situación y las circunstancias que vive ahora mismo Cataluña por el intento de independencia "no es la ideal" para lograr que la Agencia del Medicamento recale finalmente en la Ciudad Condal. "Pero no le quepa ninguna duda de que vamos a seguir desarrollando grandes esfuerzos a todos los niveles y por eso agradezco el apoyo de su partido para lograrlo" el próximo 20 de noviembre, que es cuando se sabrá a qué ciudad irá la agencia.

Hace cinco días el 'Financial Times' ya descartó a Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento por la tensión política y social que se vive en la ciudad y apuntó a Milán y Bratislava como finalistas, a pesar de que los funcionarios que trabajan en la actual sede, que está en Londres, expresaron que Barcelona era su opción favorita.

