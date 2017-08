EL GOBIERNO VASCO DESTACA LA “RAPIDEZ Y EFICACIA” PARA EVITAR QUE EL HUEVO CONTAMINADO PASE A LA CADENA DE ALIMENTACIÓN

La directora de Salud Pública del Gobierno vasco, Miren Dorronsoro, destacó este sábado la “rápidez” y la “eficacia” del Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff) y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) para evitar que los huevos presuntamente contaminados con el insecticida fipronil “puedan pasar a la cadena de alimentación”.

Dorronsoro se refirió en estos términos en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Servimedia, después de que en la tarde del viernes llegaran a a España 20.000 unidades de huevo líquido presuntamente contaminado, que el Departamento de Salud del Gobierno vasco interceptó de inmediato.

La directora de Salud Pública del País Vasco ratificó “totalmente” y “absolutamente” que esta partida de huevo llegado a España desde Francia no ha pasado a la cadena de distribución alimentaria, puesto que “el huevo en cuestión había sido descargado del camión, pero no había sido desembalado ni puesto en los procesos de fabricación de la empresa”.

“El Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición –que es la que nos informa a nosotros- nos han permitido a todos actuar con suficiente rapidez y agilidad para evitar que estos huevos presumiblemente contaminados pues puedan pasar a la cadena de alimentación”, destacó Dorronsoro.

En este sentido, explicó que el Gobierno vasco no ha comprobado si los huevos están contaminados o no, sino que “es la red europea la que ha identificado que estos huevos proceden de algunas granjas que han utilizado fipronil para desparasitar a las gallinas ponedoras”, por lo que “seguramente había fipronil en los huevos”.

Hasta el momento, España tiene constancia de que existe distribución de huevos infectados con fipronil en Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda Italia, Holanda, Polonia, Rumania, Suecia, Republica Checa, Luxemburgo, Eslovenia, Eslovaquia y Hong Kong.

El fipronil es un producto no autorizado para su uso en animales de producción de alimentos que, en este caso, ha sido utilizado para tratar la presencia de un ácaro denominado Dermanyssuss gallinae en gallinas de puesta.

