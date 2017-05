EL PSOE AVISA AL GOBIERNO DE QUE EN OCTUBRE DEBE ESTAR EL LISTADO QUE PERMITA RECUPERAR LOS 4.000 BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA

- Amenaza con presentar una proposición de ley que obligue al Ejecutivo si no lo elabora. El portavoz de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y diputado por Córdoba, Antonio Hurtado, avisó este martes al Gobierno de que en el caso de que en octubre no esté elaborado el listado que permita recuperar los 4.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, su grupo podría presentar un “proposición legislativa” para que el Ejecutivo se vea obligado a realizarlo.

Hurtado realizó estas declaraciones en el marco de la reunión con ‘Recuperando’, la coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica, como consecuencia de que el pasado mes de abril, el Congreso aprobó en la Comisión de Justicia una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que, entre otras cuestiones, pide al Gobierno que en el plazo de seis meses se aporte la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia, acogiéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria que fue modificado en 1998 a través de un real decreto.

El diputado socialista hizo hincapié en que “es necesaria que se haga esa labor de transparencia, de comprobación de que se cuenta con el título válido para poder registrar la propiedad a nombre de la Iglesia, y de reclamación para recuperar esos bienes que han sido inadecuada e injustamente inmatriculados por la Iglesia”.

“Vamos a confiar en que el Gobierno está recabando la información y que en octubre podamos disponer de ese listado”, afirmó Hurtado, aunque añadió que, de no cumplirlo “estamos estudiando avanzar en una proposición legislativa que signifique ya una obligación para el propio Gobierno de ejecutar, y que espero que salga adelante porque una mayoría de la Cámara ya apoyó la proposición no de ley socialista aprobada en abril”.

