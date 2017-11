EL GOBIERNO GASTARÁ 13,1 MILLONES EN REPARAR DAÑOS POR INCENDIOS EN GALICIA Y ASTURIAS

- Declara ambas regiones como “zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil”. El Consejo de Ministros aprobó este viernes un acuerdo por el que declara “zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil” las comunidades autónomas de Galicia y Asturias por la oleada de incendios que asoló ambas regiones a mediados del pasado mes de octubre, ante lo cual prevé destinar alrededor de 13,1 millones de euros a reparar daños.

Para la coordinación y el seguimiento de las medidas adoptadas en ese acuerdo se constituirá una comisión de coordinación integrada por representantes de las administraciones públicas afectadas.

Galicia y Asturias se vieron afectadas por un gran número de fuegos que provocaron una situación extremadamente complicada debido a la concurrencia de factores como la sequía persistente, los fuertes vientos, unas temperaturas muy elevadas y una humedad muy baja.

En las provincias de Pontevedra, Ourense y Lugo, así como en Asturias, los fuegos fueron de grandes dimensiones y dieron lugar a que la Xunta de Galicia decretara los días 15 y 16 de octubre numerosas situaciones 1 y 2 por incendios forestales, esto es, una emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, pudieran afectar gravemente a la población y a los bienes de naturaleza no forestal, y que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

El Ministerio del Interior pondrá en marcha ayudas por daños personales, a particulares por daños en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad, y a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos.

Asimismo, Interior ofrecerá ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales o de bienes, compensaciones a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables y la posibilidad de que no pagar las tasas aplicables a la tramitación de bajas de vehículos y de expedición de duplicados de los permisos de conducción o circulación.

El acuerdo afecta otros cuatro ministerios: Presidencia y para las Administraciones Territoriales (subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincia), Hacienda y Función Pública (exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio 2017 y reducción en la del Impuesto sobre Actividades Económicas); Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (restauración forestal y medioambiental en la Red Nacional de Caminos Naturales y actuaciones de reparación en el dominio público hidráulico), y Empleo y Seguridad Social (exenciones o moratorias en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, consideración de causa mayor de los despidos o reducciones de jornada).

REPARTO DE GASTOS

Por otro lado, el Gobierno aún no ha podido cuantificar de manera definitiva los daños producidos debido a la cercanía de las fechas. No obstante, el Ejecutivo indicó que los daños ascienden por el momento a unos 13,1 millones de euros a partir de la información recabada por las delegaciones del Gobierno de Galicia y Asturias, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y los ministerios afectados.

Las ayudas del Ministerio del Interior pueden ascender a 1,8 millones para los damnificados en Galicia, en tanto que Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desembolsará 7,5 millones de euros (5 millones en la restauración forestal y medioambiental, 2 millones en la reparación de los daños en las cuencas del Miño-Sil, el Cantábrico y el Duero, y 700.000 euros en reparar daños en la Red Nacional de Caminos Naturales), y Fomento destinará 3,8 millones a infraestructuras ferroviarias y carreteras.

Por último, el Consejo de Ministros ratificó este viernes la declaración de emergencia de las actuaciones para restaurar las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano declarados en Huelva (Parque Nacional de Doñana), León (Sierra de la Cabrera), Albacete (Peñas Coloradas) y Valencia (Parque Natural de La Calderona), por valor de 2,8 millones de euros.

