EL PSOE PIDE AL GOBIERNO MEDIDAS CONTRA LOS ATROPELLOS DE LINCES EN LAS CARRETERAS

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a comenzar, en el plazo máximo de seis meses, las actuaciones necesarias para “eliminar los puntos negros de atropellos de linces en las carreteras” y exige que se inviertan los cinco millones de euros comprometidos por el Ministerio de Fomento para tal fin.

La iniciativa está firmada por Miguel Ángel Heredia, diputado por Málaga, y César Ramos, portavoz de Fomento, y deberá ser debatida y votada en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

El texto señala que 2017 está siendo “un año nefasto” en cuanto a atropellos de linces ibéricos porque en lo que va de año han muerto ya 12 ejemplares arrollados en las carreteras, “igual número que en todo 2016”.

Además, apunta que en muchas ocasiones no se trata de accidentes aleatorios, sino que se repiten en “unos cuantos puntos negros ya conocidos”, como en Andújar (Jaén), donde han muerto 11 felinos.

Los socialistas indican que “la Junta de Andalucía está trabajando para evitar estos atropellos” con inversiones para el vallado de determinadas vías, señalizaciones y programas para mejorar el hábitat natural de estos animales a través del proyecto Iberlince.

“Sin embargo, no hay el mismo interés por parte del Gobierno”, criticó Heredia, que calificó de “barbaridad” que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegurara en 2015 que se producían más muertes de linces porque la población de estos animales ha aumentado.

“Hace dos años, el Ministerio de Fomento entró en el proyecto Iberlince para abordar esta cuestión en toda la red vial y se anunció la inversión de un millón de euros al año durante cinco años, pero, aunque los proyectos están redactados, todavía no se han ejecutado”, añadió.

En este sentido, la proposición no de ley indica que el Ministerio de Fomento debería llevar a cabo las actuaciones necesarias y la inversión comprometida de forma inmediata para evitar nuevos atropellos que pongan en entredicho los esfuerzos que, a través del proyecto Iberlince, se están llevando a cabo para recuperar esta especie, cuya población mundial es de 400 individuos, en la península.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso