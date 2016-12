EL GOBIERNO INSISTE EN QUE EL PARO ES “EL PRIMER FACTOR” QUE GENERA POBREZA INFANTIL

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, insistió este miércoles en que “el primer factor que genera la pobreza infantil es que los padres no tengan empleo”, aunque reconoció que la política de empleo “no es la única medida” para combatir la desigualdad.

Así lo dijo en respuesta a una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea sobre pobreza infantil, presentada por la diputada Ione Belarra en el Congreso de los Diputados.

Montserrat recordó que el objetivo del actual Ejecutivo es lograr los 20 millones de empleos en 2020 y agregó que, además del fomento del empleo, se han dado otros pasos que, en su opinión, han contribuido a luchar contra la pobreza, como la reforma fiscal del IRPF para que las familias con hijos no paguen más impuestos.

“Quizás sea insuficiente, pero nunca antes se había hecho tanto para la pobreza infantil”, aseveró. En esa línea, aunque lamentó las cifras de pobreza infantil, destacó que los últimos datos del INE muestran un cambio de tendencia, pues el 22% de la población general lo está pasando mal, según datos de 2014 publicados en 2015.

“Es la primera vez que lo hace desde el inicio de la crisis económica. Tener un 33% de pobreza infantil en absoluto es un buen dato, pero el Gobierno no ha empeorado los datos. Como mínimo hemos revertido la pobreza. No es suficiente, no estamos contentos. Vamos a seguir trabajando”, dijo.

La ministra reprochó a la diputada que su grupo no respalde los Presupuestos y le indicó que “fueron políticas de izquierda las que llevaron a la ruina a este país”, por lo que prometió el desarrollo de una ley integral de apoyo a la familia y la interlocución con los agentes sociales para ver quién aporta los fondos y qué impacto tiene, elaborando “un mapa de recursos”. “Estamos seguros de que podemos llegar a más gente con menos recursos”, añadió.

En su intervención, Belarra pronosticó que Montserrat apostaría por el empleo como política de lucha contra la pobreza, pues considera que es un problema “estructural” que necesita “políticas específicas”. “Obtener un empleo no garantiza salir de la pobreza”, aseveró, en referencia a que muchos nuevos puestos de trabajo son precarios.

La diputada también criticó que España sea el segundo país de Europa en pobreza infantil tras Rumanía y que uno de cada tres niños esté en riesgo de pobreza. “Mi sensación es que los niños y niñas de nuestro país van a estar a la cola en las prioridades presupuestarias”, indicó, para agregar que España destina a infancia el 1,7% del PIB. “Creo que van a elegir a las autopistas”, dijo.

