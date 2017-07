EL GOBIERNO EVALUARÁ EL NUEVO MODELO DE REPARTO DEL 07% DEL IRPF

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró que el Gobierno evaluará el nuevo modelo de reparto del 0,7% del IRPF, que ha cambiado este año y en el que el Estado distribuye el 20% de los fondos y las CCAA el 80% porque "queremos ver si este nuevo reparto cumple con el objetivo de llegar a las 7,3 millones de personas que necesitan ayuda".

Lo hizo en una entrevista con Servimedia en la que agregó que "vamos a ponernos a evaluar este nuevo modelo a lo largo de este año para saber si se cumplen los objetivos de llegar a los 7,3 millones de personas que tiene que llegar" y que se fijarán también en que "no rompa la vertebración del tercer sector social ni el voluntariado".

La ministra recordó que este nuevo modelo de reparto "lo hemos tenido que poner en marcha por la sentencia del Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por Cataluña" y no por voluntad del Gobierno Central.

La ministra, que repasó algunas de las cuestiones sociales que dependen de su departamento, se pronunció sobre la maternidad subrogada y dijo estar "en contra de la mercantilización de las mujeres" y que sobre este tema el Gobierno "no va a legislar a golpe de titulares", por lo que abogó por "un debate sosegado, tranquilo, sereno de toda la sociedad y de los partidos políticos" para tomar una decisión consensuada sobre este tema.

"En el último Congreso Nacional del Partido Poopular decidimos crear una comisión de trabajo sobre este tema, una vez que este equipo hay decidido la posición lo elevará al Comité Ejecutivo y el PP decidirá el posicionamiento final sobre este tema", apostilló.

Sobre la conciliación de la vida familiar dijo que es una cuestión que como la violencia de género "tiene que implicarse toda la sociedad. Estamos trabajando con todos los ministerios implicados, el pacto de estado de conciliación lo lleva el Ministerio de Empleo, pero insisto, para conseguir la conciliación nos tenemos que implicar todos. No sólo la Administración, también la patronal y los sindicatos".

