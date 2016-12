EL GOBIERNO ESTUDIA SANCIONAR A PADRES CUYOS HIJOS SE EMBORRACHEN CON FRECUENCIA

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, estudia sancionar a los padres cuyos hijos menores de edad reincidan en el consumo de alcohol y también a quienes les vendan alcohol, no como medidas “coercitivas”, sino para “concienciar a la sociedad”. Para los padres, como paso previo, plantea “cursos” de sensibilización junto a los menores “similares a los que hace Tráfico”.

Así lo afirma la responsable de las políticas sanitarias en una entrevista publicada este martes en el diario ‘ABC’ y recogida por Servimedia, en la que recalca que el objetivo de la 'Ley antibotellón' que anunció recientemente, para ser efectiva, tendrá que contar con consenso y estar basada en el diálogo con los sectores implicados. Si no, “nuestros hijos seguirán bebiendo en la calle”.

SISTEMA SANITARIO

En el ámbito sanitario, cree “que hace falta mucha organización” y que podría canalizarse a través de “una puerta única compartida por los servicios sanitarios y sociales” para “con los mismos recursos” poder “llegar más lejos”.

El problema de las listas de espera confía atajarlo a través del portal de transparencia del Sistema Nacional de Salud, en el que las autonomías deberán volcar la información para elaborar “un mapa de salud” como el que disponen algunas comunidades.

En respuesta a la universalidad de la atención, también para inmigrantes sin papeles, Montserrat reprocha a los sectores de izquierda no haber criticado el sistema sanitario cuando gobernaba el PSOE, cuando en su opinión “la Sanidad era más injusta y no se quejaba nadie”.

En la entrevista también se refiere que el Gobierno “revisará” el copago farmacéutico de los pensionistas, según tres tramos: uno para los que ganan de 0 a 18.000 euros, otro de 30.000 a 60.000 y de 60.000 a 100.000 euros. “El copago farmacéutico siempre ha existido, aunque ahora parezca que ha sido Rajoy quien lo puso”, aseveró.

IGUALDAD

La ministra dice que no tiene una opinión “formada” sobre cómo regular los vientres de alquiler, aunque sí que tiene claro “que bajo ningún concepto se debe apoyar la mercantilización del cuerpo de la mujer” y que se debería “regular mejor” el actual registro de gametos. En cuestiones de igualdad, políticas que también dependen de su cartera, no se declara partidaria de las “cuotas”, aunque cree que “todavía son necesarias” para alcanzar una igualdad “real”.

