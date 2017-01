EL GOBIERNO ESTUDIA AUMENTAR EL TIEMPO DE LECTURA EN EL HORARIO ESCOLAR

Google Plus

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quiere dar más peso a la lectura en el currículum de los alumnos españoles y para ello estudia aumentar el tiempo dedicado a esta actividad en el horario escolar.

El nuevo secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, avanzó hoy que aunque aún no está perfilado cómo se hará ese refuerzo de la lectura, la idea no sería tanto crear una asignatura específica, sino hacerlo de manera “transversal” en el currículum, dándole por ejemplo “el mismo tiempo que dedicamos a la formación física”.

“Estamos preocupados por que nuestros chicos hagan deporte, pero hemos perdido esa preocupación por la lectura”, afirmó Benzo, que cree que esta actividad “debe ser un elemento fundamental de la formación” de los escolares.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte anunció semanas atrás, en su primera comparecencia en el Congreso de esta nueva legislatura, que se aprobará un 'Plan 2020' de política cultural que incluirá un Plan de Fomento de la Lectura y que podría contener los pormenores de ese mayor peso de la lectura en los colegios.

Según el secretario de Estado, será un plan “integral” que el Gobierno presentará a las Cortes en el nuevo periodo de sesiones y para cuya ejecución el Gobierno quiere contar con el sector editorial y las comunidades autónomas.

Sobre el anuncio hecho por el ministro Íñigo Méndez de Vigo de que se creará una fiscalía antipiratería, Benzo afirmó que tras el adelanto de esa medida, ahora tendrá que ser el Ministerio de Justicia el encargado de dar curso a su puesta en marcha.

"ESTANCAMIENTO"

El secretario de Estado de Cultura participó en la presentación de un informe sobre la lectura en España, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y que recoge datos ya conocidos de las últimas estadísticas oficiales sobre hábitos de lectura.

El más negativo es el que dice que en torno a un 35% de los españoles no lee nunca un libro, y el más positivo, que el porcentaje de españoles que lee libros al menos una vez a la semana ha aumentado 11,2 puntos en los últimos 15 años, hasta llegar a casi la mitad de la población (47,2%).

Para el presidente de los editores, Daniel Fernández, son datos que reflejan un “estancamiento” de los índices de lectura en España y que avalan la histórica reivindicación de su federación al Gobierno de un nuevo plan “integral” de fomento de la lectura que incluya, más que “subvenciones”, estímulos a la lectura escolar, más dotación de biblioteca de aula y más inversión en bibliotecas públicas.

A su juicio, la crisis económica de los últimos ocho años ha dibujado un "paisaje de batalla" que se ha traducido en cierre de librerías y quioscos y en menos dinero público para bibliotecas, y ahora toca actuar en tiempos de recuperación.

El informe presentado este martes en la Biblioteca Nacional refleja que quienes más leen en España son mujeres, pertenecen al tramo de edad entre 30 y 55 años, tienen formación universitaria y residen en grandes ciudades.

