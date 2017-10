EL GOBIERNO ADMITE QUE LOS AVANCES DE ESPAÑA PARA ERRADICAR LA POBREZA SON “MERIDIANAMENTE INSUFICIENTES”

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, reconoció este jueves en el Fórum Europa que los avances que se están realizando en España para erradicar la pobreza son “meridianamente insuficientes” hasta el momento.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum con la CEO de Save the Children International y ex primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, Garcés destacó que desde el Ejecutivo “estamos trabajando todos los días para conseguir erradicar la pobreza”.

En este sentido, hizo hincapié en que “avanzamos” para acabar con la pobreza en el país, aunque reconoció que “avanzamos despacio” y estos avances son “meridianamente insuficientes” para lograr este objetivo.

Sobre Save the Children, Garcés detalló que la organización en España trabaja “con 5.000 niños diarios” y añadió que “nos gustaría que no trabajase” con tantos niños, porque eso significaría que se ha conseguido mejorar sus condiciones de vida.

“La pobreza existe en España, existe en otros países y por eso es tan importante el trabajo de Save the Children”, remarcó el secretario de Estado, quien agradeció a la organización su colaboración en la elaboración de Ley de Protección Integral de la Infancia, de la cual, “tenemos ya las bases”.

Por último, manifestó que, a su juicio, “las leyes hay que hacerlas desde donde se conoce la realidad” y por ello reconoció el trabajo de Save the Children y las entidades del Tercer Sector, dado que todas ellas cooperan en leyes como esta o en la estrategia para erradicar la pobreza y la exclusión social.

