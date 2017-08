EL PSOE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR UN PLAN NACIONAL CONTRA AHOGAMIENTOS EN SEIS MESES

Google Plus

El diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a elaborar en el plazo máximo de seis meses un Plan Nacional contra Ahogamientos, en coordinación con el resto de administraciones con competencias.

La proposición, que será debatida en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara Baja, tiene como objetivo definir una estrategia común contra estos accidentes y permita financiar equipos, materiales, formación y planes de empleo en materia de salvamento y socorrismo.

En este sentido, la proposición recoge que dentro de este plan se debe establecer los mínimos de formación para socorristas, así como las sanciones a aplicar cuando los bañistas comentan imprudencias, puesto que es una de las principales causas de los ahogamientos.

Asimismo, pide estudiar cómo dotar a los ayuntamientos de partidas extraordinarias en verano que permitan contribuir a sufragar estos costes.

Heredia señaló que, según los últimos datos, en lo que va de año han fallecido 305 personas en medios acuáticos, un 15% más que en el mismo periodo de 2016. De hecho, el número de personas ahogadas es ya la mitad que el de los fallecidos en carretera, razón por la que el responsable socialista lo ha calificado como “un problema grave sobre el que el Ejecutivo debe tomar medidas urgentes”.

El parlamentario socialista hizo hincapié en que los ayuntamientos pequeños, con pocos recursos, “difícilmente pueden asumir el coste de mantener a los socorristas” y “al no contar con socorristas, es difícil controlar a los bañistas que acceden a zonas peligrosas, a quienes tienen actitudes temerarias o incluso a los que se sumergen habiendo consumido mucho alcohol”.

“Llama la atención que sean los Ayuntamientos los que deciden si poner o no socorristas en sus playas, cuando España es un país que recibe a millones de turistas”, concluyó Heredia., que criticó que “en muchos casos el sueldo de los socorristas es miserable, cobran apenas 800 euros por trabajar un elevado número de horas”.

