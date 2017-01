EL GOBIERNO DESCARTA UN NUEVO ERE EN RTVE

El Gobierno descarta aplicar en RTVE un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según ha asegurado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria.

El diputado de Compromís Ignasi Candela formuló una pregunta escrita al Ejecutivo sobre un hipotético nuevo ajuste de plantilla en la corporación, después de conocerse el pasado verano un informe de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), accionista mayoritario de RTVE, en el que se sugería al Consejo de Administración de RTVE un nuevo despido colectivo en la radiotelevisión pública estatal para hacer más eficiente una estructura de plantilla “claramente desajustada”.

En su contestación al parlamentario del Grupo Mixto, a la que ha tenido acceso Servimedia, el Gobierno es categórico: “La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no tiene previsto, actualmente, ejecutar o proponer un ajuste laboral sobre la plantilla de la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE)”.

"MODELO RÍGIDO"

RTVE tiene una plantilla de 6.277 trabajadores. Los planes barajados por la SEPI, ahora descartados por el Gobierno, eran recortar unos 2.000 empleos de trabajadores mayores de 52 años, según distintas informaciones.

En su informe, la SEPI sostiene que RTVE tiene un modelo de financiación “rígido, inestable, y poco operativo”, con un coste de personal que se come el 42,7% de la partida anual de la corporación.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2006 un ERE en RTVE, en la etapa de Carmen Caffarel como directora general en Prado del Rey, que supuso la salida de 4.150 trabajadores y un desembolso para las arcas públicas de 1.722 millones de euros que se prolongará hasta 2022.

En el inicio de esta nueva legislatura, el PP se ha interesado por la evolución de la plantilla de RTVE en los últimos años y ha registrado una pregunta al Gobierno a través de su diputado Ramón Moreno: ”¿Cuál ha sido la evolución del número de trabajadores de RTVE desde 2011 hasta la actualidad?”.

El pasado septiembre, en la presentación de la nueva temporada de TVE, se le preguntó al director de TVE, Eladio Jareño, por el nuevo ERE en RTVE que sopesaba la SEPI.

"Para nuestras necesidades actuales de producción propia", dijo Jareño, "nuestra plantilla es justita, no nos sobra e incluso en algunas áreas tenemos carencias que suplimos con esfuerzo, con coordinación, con multiplicar las posibilidades que tenemos (...) No creo que haya una plantilla excesiva para el actual modelo de televisión, sino justita", afirmó.

