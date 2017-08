EL PSOE PIDE AL GOBIERNO QUE MEDIE EN DEFENSA DE LOS ESCRITORES OPOSITORES TURCOS

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el responsable de Justicia y Nuevos Derechos de la Ejecutiva Federal socialista, Andrés Perelló, mantuvieron hoy en en la sede de Ferraz una reunión con Dogan Akhanli, escritor alemán de origen turco que se encuentra en España y es reclamado por su Gobierno.



El objetivo del encuentro fue conocer de primera mano la situación que atraviesa este autor, según informó el PSOE en un comunicado.

En España también se encuentra detenido en prisión provisional en Barcelona el escritor Hamza Yalçin.

El PSOE destaca en la nota que "la libertad de expresión no puede estar al albur de los avatares políticos de cada momento o sometida al capricho de cada gobierno" y añade que "sin libertad de expresión la democracia queda devaluada hasta el riesgo de perder su nombre. Además, el PSOE dice que estará atento de las gestiones que haga el Gobierno de Rajoy en esta materia, "que no pueden ir contra la libertad de expresión". Asimismo, la formación socialista contactará con las asociaciones y los gobiernos que piden a Rajoy que no se conceda la extradición.

