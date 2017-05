WWF PIDE QUE EL GOBIERNO DECLARE EL PRIMER PARQUE NACIONAL MARINO EN EL HIERRO

La organización ambiental WWF lanzó este jueves una nueva campaña de recogida de firmas ciudadanas para que el Gobierno declare el primer parque nacional íntegramente marino en la isla de El Hierro, para lo cual los Ejecutivos español y canario, así como el cabildo insular, deben poner en marcha “cuanto antes” este proceso para garantizar la conservación de sus valores naturales.

La ONG indicó que ese parque nacional debe situarse en el Mar de Las Calmas (al suroeste de El Hierro) y que la iniciativa se enmarca dentro de los objetivos del trabajo de WWF para que un 20% de la superficie marina de España esté protegida en 2025, porcentaje que actualmente está situado en un 8,5%.

Las instituciones herreñas se dieron el pasado mes de febrero un plazo de cuatro meses para responder oficialmente a la propuesta del Organismo Autónomo Parques Nacionales de que el Mar de Las Calmas sea declarado parque nacional marino. Recientemente, la corporación insular ha anunciado la puesta en marcha de una campaña informativa para promover un debate entre la población de El Hierro.

WWF subrayó que el Mar de Las Calmas figura entre uno de los 10 mejores destinos de buceo de todo el mundo y concentra una biodiversidad excepcional, con presencia de comunidades originales y únicas en España que tienen un gran interés ecológico y biogeográfico.

“Sus fondos marinos, predominantemente rocosos y accidentados, crean un paisaje de gran belleza donde infinidad de formas de vida encuentran cobijo. En sus aguas cálidas y cristalinas conviven no sólo cachalotes, tiburones ballena y zifios, sino también mantas, tortugas y otras muchas especies oceánicas que pueden avistarse muy cerca de la costa junto a otras especies típicas del área litoral, dada la escasa amplitud de la plataforma insular”, apuntó.

El Mar de Las Calmas es un enclave donde a escasas millas de la orilla se alcanzan profundidades de hasta 3.000 metros y están habitadas por gorgonias, corales, ostras gigantes y esponjas de cristal. De hecho, en las aguas herreñas hay ecosistemas bien preservados y de gran interés que no están aún representados en la red de parques nacionales. Entre ellos, destacan los bancos de corales profundos o las áreas pelágicas de paso, reproducción o presencia habitual de cetáceos o grandes peces migradores.

“IMPORTANTES DEFICIENCIAS”

Aunque El Hierro cuenta con la mayor superficie terrestre protegida de Canarias, no ocurre lo mismo con el medio marino, donde, según WWF, “aún existen importantes deficiencias que dejan al margen de protección comunidades biológicas de gran relevancia, sobre todo en sus aguas profundas”.

La organización destacó que esta figura de protección beneficiará a “la pesca artesanal y respetuosa”, que ya se practica en el entorno; atraerá a un turismo sensible y amante de la naturaleza y del buceo, y proyectará la imagen de la isla a escala internacional.

Según Beatriz Ayala, técnico del Programa de Océanos de WWF España, un parque nacional marino en aguas de El Hierro podría contribuir “no sólo a conservar la exclusiva naturaleza marina de la isla, sino que también supondría un estímulo al progreso socioeconómico y al desarrollo sostenible por el que desde hace décadas apuesta la sociedad herreña”.

“Resulta imprescindible que la población disponga de información objetiva, suficiente y de calidad sobre los beneficios ecológicos, económicos y sociales que conlleva esta iniciativa del Organismo Autónomo de Parques Nacionales para poder apoyar este proyecto común”, concluyó. WWF ha puesto en marcha la campaña de recogida de firmas en la web 'www.wwfenaccion.com/proyectos/el-hierro-sera-el-primero-46'.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso