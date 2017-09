EL GOBIERNO ANUNCIA UN AMPLIO CONSENSO EN DEPENDENCIA CON LAS COMUNIDADES

Google Plus

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, anunció este martes al término de la reunión de la Comisión para el análisis de la situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrada en la sede del Imserso, en Madrid, que las comunidades autónomas han logrado un “amplio consenso” en materia de dependencia.

Garcés aseguró que “pese a que ayer la Generalitat de Cataluña, Aragón, el Principado de Asturias y Andalucía presentaban un voto particular al documento elaborado por esta Comisión, hoy hemos conseguido aprobar el 95% de este informe, por lo que hemos conselguido un consenso absoluto. Ese voto particular lo integraremos al informe definitivo que irá al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en una sesión extraordinaria”.

El secretario de Estado añadió que durante la reunión de esta Comisión, a la que asistió la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Carmen Balfagón, se concretaron varias conclusiones.

“En estos momentos contamos con cien millones de euros de presupuesto que nos ayudarán a mejorar las necesidades del sistema. Además, todos hemos estado de acuerdo en que es necesario revisar el modelo de financiación, revisar la propia ley de dependencia con sus prestaciones y un acuerdo para mejorar las condiciones económicas del sistema en los próximos cuatro años”, destacó Garcés, quien destacó que “los asuntos de financiación no se deben utilizar nunca con fines políticos ni estratégicos”.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 17 de enero, el Consejo de Ministros acordó la creación de una Comisión para el análisis de la situación actual del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia.

Esta Comisión está formada por un total de siete miembros de la Administración General del Estado y siete representantes de las comunidades autónomas y, en este caso, los consejeros que tengan atribuidas las competencias en materia de servicios sociales de Cataluña, Andalucía, Galicia, Asturias, Aragón, Canarias y Castilla y León.

