LA GENERALITAT DEBE 500.00 EUROS A DOWN CATALUÑA Y SUS ENTIDADES

Down España y Down Catalunya trasladaron este martes su preocupación al Gobierno de España ante el bloqueo del pago de diferentes subvenciones y ayudas públicas que están sufriendo las entidades de discapacidad catalanas por parte de la Generalitat. "Down Catalunya y sus entidades están pendientes del cobro de algunas subvenciones del año 2014 y 2015 y de todas las de los años 2016 y 2017, una deuda conjunta acumulada con la Generalitat que roza los 500.000 euros", denuncian.

En concreto, ambas organizaciones han alertado sobre dos líneas de ayuda del departamento de Treball Afers Socials i Famílies (Trabajo, Asuntos Sociales y Familias).

La que más preocupa es el programa SIOAS (Servicios Integrales de Orientación, Acompañamiento y Apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastornos de salud mental), de periodicidad anual y cuya convocatoria todavía no se ha publicado.

La mayoría de las asociaciones pertenecientes a Down Cataluña esperan esta subvención, que destinan a desarrollar programas de inclusión en el mercado laboral ordinario, y que beneficia a cerca de 300 personas con discapacidad intelectual que están trabajando en empresas normalizadas.

La convocatoria del SIOAS, que es de periodicidad anual, todavía no se ha publicado y, según informa Down Catalunya, la fecha límite para que se pueda tramitar sería el 19 de noviembre.

De no realizarse, la ayuda se daría por perdida, y “se tendría que dejar de prestar apoyo a la mayor parte de personas con discapacidad intelectual de la región en 2018, peligrando incluso la viabilidad de algunas entidades”, afirma Down Catalunya.

La otra línea de ayuda que preocupa a ambas entidades es la ‘Convocatoria Ordinaria de Subvenciones de Proyectos y Actividades a Entidades 2017’, sobre la que ya se aprobó la resolución provisional pero no la definitiva, y cuyo retraso repercute en numerosas entidades de interés social de ámbitos muy diversos.

Según Down Catalunya, “a finales de octubre, a raíz de la denuncia de la Mesa del Tercer Sector, las administraciones se pasaron la pelota sobre la responsabilidad de las líneas de ayuda bloqueadas, parecían comprometidas a solucionarlo pero han ido pasando los días y el dinero no ha llegado”.

Con este escenario, casi 500.000 euros de deuda, ambas entidades han enviado una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, "alertándole de las fatales consecuencias para las entidades y las personas con síndrome de Down si continúa este bloqueo".

Esperan que resuelva "esta situación de parálisis lo más rápido posible, ya que si se prolonga, nuestras entidades pueden tener graves dificultades para desarrollar sus programas, con el consiguiente perjuicio para todas las personas con síndrome de Down de Cataluña”, asegura el presidente de Down España, José Fabián Cámara.

