LA GENERALITAT SÓLO HA SUFRIDO POR LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO TRAS LA ACTUACIÓN POLICIAL DEL 1-O

El consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Antoni Comín, confesó este miércoles en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que sólo ha sufrido por la candidatura de Barcelona para albergar la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tras la actuación policial del 1 de octubre.

“Cuando las imágenes de la policía española pegando a población pacífica comenzaron a circular por toda Europa, evidentemente ese día la candidatura de la EMA perdió posiciones”, criticó durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

En este sentido, Comín admitió que su departamento ha trabajado en sintonía con las otras administraciones involucradas en la candidatura, pero aseguró que le tendrán “que pedir explicaciones a los miembros del gobierno español de por qué están perjudicando la candidatura de la EMA con una actuación policial que ha visto toda Europa”.

Comín aseguró “que los profesinales de la EMA tienen como preferencia Barcelona lo sabe todo el mundo”. “Tenemos la mejor candidatura; en Bruselas ya no lo discute nadie. A nivel técnico es imbatible. Hay otra ciudad que también es muy potente, Amsterdam, pero a diferencia de Barcelona no tiene edificio. Nosotros tenemos el mejor edificio”, argumentó el consejero de Salud de la Generalitat.

En cuanto a la situación política que se está viviendo en Cataluña por los esfuerzos de la propia Generalitat para conseguir la independencia del resto de España, Comín afirmó que “no hay ningún tipo de incompatibilidad”.

“Queremos la república; queremos esta república dentro de Europa; queremos hacer el proceso de construcción de la república en diálogo con el gobierno español. Tenemos la mejor candidatura a nivel técnico y no hay ningún obstáculo político para que venga a Barcelona si lo pensamos racionalmente”, concluyó.

