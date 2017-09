LAS GASOLINERAS SIN PERSONAL UTILIZAN A UNA PERSONA EN SILLA PARA PROMOCIONARSE

Google Plus

- Aseguran que son accesibles, pero las organizaciones de la discapacidad lo desmienten. La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, patronal de las polémicas gasolineras sin personal, ha lanzado un vídeo con el que pretende demostrar que una persona en silla de ruedas puede repostar sin ayuda de operarios en sus gasolineras, algo que las organizaciones de la discapacidad niegan.

En el vídeo aparece un coche del que se baja una persona en silla de ruedas pero con movilidad plena de torso para arriba. Se acerca a la manguera y reposta, aparentemente sin dificultad. No obstante, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) recuerda que hay más discapacidades que pueden limitar la movilidad.

“Que veamos en un video promocional a una persona con movilidad reducida utilizar una gasolinera sin personal, no quiere decir que todas las estaciones de servicio sean accesibles ni que todas las personas con discapacidad puedan utilizarlas”, explicó el presidente de esta entidad, Anxo Queiruga.

Y es que la discapacidad no es única ni todas las personas con discapacidad tienen la misma movilidad. Por ello, la organización precisó que “la situación de discriminación se produce tanto en las gasolineras sin personal como en aquellas en las que a pesar de tener trabajadores éstos únicamente prestan atención en ventanilla”.

La exigencia de Cocemfe es que todas las estaciones de servicio cuenten con un trabajador capacitado para ayudar a repostar cuando haya un usuario con movilidad reducida. Por el momento, comunidades autónomas como Murcia, Baleares, Navarra, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Canarias han impulsado ya medidas encaminadas a facilitar el repostaje a las personas con discapacidad.

