UGT RECLAMA A GARCÉS QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT reclamó este jueves al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, más diligencia para hacer cumplir los derechos de las personas en situación de dependencia y de los empleados del sector.

El sindicato entregó a Garcés una carta como parte de la campaña que mantiene en defensa de los trabajadores del sector y para activar el proceso de negociación del convenio, "paralizado por la cerrazón patronal desde hace más de dos años".

Ante ello, pide al secretario de Estado que intervenga, como máximo responsable del Estado de la aplicación de las políticas de Servicios Sociales, en el seguimiento de los servicios que prestan las empresas adjudicatarias, tanto en plaza concertada de residencia como en la prestación de los servicios de SAD y teleasistencia financiados con fondos públicos.

“Encontramos situaciones preocupantes por lo ajustado de las contrataciones, existiendo residencias donde un solo profesional se queda por la noche a cargo de treinta o cuarenta usuarios”, indica el sindicato, que critica que “si otro usuario requiere su atención, y estamos hablando de cuarenta y nueve personas mayores, no podría acudir en su ayuda”.

Asimismo, critica que “en el Servicio de Atención de Ayuda a Domicilio la situación no difiere tanto en cuanto a recortes salariales y adjudicación de horas de prestación de servicio”, ya que “algunas empresas cuando se publican los concursos por parte de las administraciones públicas, ofertan servicios con unos precios a la baja temeraria, pero otras o se han descolgado del convenio colectivo vigente o se descuelgan inmediatamente tras obtener la adjudicación del servicio”.

“El único criterio para las administraciones es la oferta económica, y después no hacen un seguimiento de la prestación para vigilar la calidad en dichos servicios”, continúa la misiva, que asegura que “en el Servicio de Ayuda a Domicilio se está cometiendo un abuso de contrataciones a tiempo parcial porque no se están respetando los derechos mínimos legales del personal en cuanto a salarios”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso