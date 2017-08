GANADEROS Y ECOLOGISTAS BUSCAN MEDIDAS DE APOYO EN LOS MONEGROS ANTE LOS ATAQUES DE LOBO

Google Plus

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y grupos ecologistas acercan posturas para trabajar en una misma línea en defensa de la ganadería extensiva en la zona de Los Monegros y en la conservación de la biodiversidad.

En los últimos días se han producido varios ataques de lobo a ganado que han sorprendido a los ganaderos de Los Monegros, que no cuentan con suficientes herramientas de protección de sus ganados.

Los grupos ecologistas -entre los que se encuentran Ansar, Amigos de la Tierra, Fondo Natural, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife- y UAGA sienten “la necesidad de colaborar y ayudarse a solucionar el problema, debido a la falta de adaptación y de preparación de los ganaderos ante esta especie nueva en la zona y por el importante papel que cumple la ganadería extensiva, que debe preservarse”.

Según informan Seo/BirdLife y UAGA en un comunicado, debido a la baja densidad de corzo y ciervo en Los Monegros, en relación con otras zonas de Aragón, prácticamente la única forma de alimentación del lobo es el ganado de extensivo, por lo que existe un riesgo muy alto de que se produzcan nuevos ataques.

Además, han señalado el importante papel que juegan los ganaderos de extensivo en el medio natural y las adaptaciones que han desarrollado para hacer posible que no desaparezca. Destaca la utilización del cercados eléctricos, que no solo facilitan la vida de los ganaderos, sino que favorecen el propio bienestar animal y sanitario del ganado, por lo que han solicitado al Gobierno de Aragón algunas medidas para combatirlo.

