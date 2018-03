GABRIEL. PSICÓLOGOS ADVIERTEN DE QUE CULPABILIZAR AL PADRE SERÍA “UNA INSENSIBILIDAD ENORME”

Google Plus

Psicólogos advirtieron este lunes de que culpabilizar al padre de Gabriel Cruz, cuyo cadáver fue encontrado este domingo en el coche de Ana Julia Quezada, pareja del padre del pequeño, sería “una insensibilidad enorme”, teniendo en cuenta que ha sufrido una “triple pérdida”.



Así lo señalaron en declaraciones a Servimedia el doctor en Psicología y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, Valentín Martínez-Otero, y la coordinadora del Centro del Grupo de Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Miriam González, quienes hicieron hincapié en no alimentar el proceso interno de culpabilización que vivirá el padre de Gabriel de confirmarse que su pareja fue la asesina de su hijo.

“Es muy importante el apoyo social y familiar y que trabaje con profesionales de la salud mental para evitar la culpabilizacion”, señaló González, puesto que “llegará un momento en el que le vendrán las preguntas acerca de cómo no lo vi o de si hubiese podido hacer algo”.

En este sentido, Martínez-Otero coincidió en que “es fácil que se den cita una serie de ideas y sentimientos encontrados”, de manera que “al dolor pueda agregarse sentimiento de culpabilidad”, que “debe tratarse psicológicamente”.

A este respecto, añadió que “sería de una sensibilidad y una torpeza enormes” que desde la sociedad y los medios de comunicación se alimente este sentimiento de culpa.

“El responsable del desenlace del niño es la persona que comete el hecho, no las personas que están alrededor”, remarcó González, quien destacó que en este caso el padre se enfrenta a una “triple pérdida”, en alusión a “la pérdida de su hijo, que es la más importante, la pérdida de su pareja y la pérdida de confianza en posibles relaciones futuras”.



