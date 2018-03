GABRIEL. UNICEF: "¿QUÉ MÁS TIENE QUE PASAR PARA QUE EL GOBIERNO IMPULSE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA?"

La directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef, Maite Pacheco, se preguntó este lunes, tras la muerte de Gabriel Cruz, "¿qué más tiene que pasar para que el Gobierno impulse la ley de protección de la infancia?", ley que estaba en el pacto de investidura del PP con Ciudadanos pero que el Ejecutivo de Mariano Rajou no la ha incluido entre sus prioridades.



En declaraciones a Servimedia, Pacheco confesó sentir "una enorme tristeza por este caso en particular", pero agregó que "por desgracia no es un caso aislado. Hay maltrato hacia los niños dentro de las familias. Los niños sufren ese maltrato infligido por las personas en las que ellos confían. Esto no puede suceder".

"Todas las ONG llevamos años trabajando por una ley que erradique la violencia que sufren los niños, pero es una ley que no llega, que se demora, y esto no puede pasar. Cuando hablamos con el Ejecutivo nos dijo que no tiene tiempo y que no hay recursos, que la va a sacar en septiembre, lo que hace que sea bastante inviable que sea aprobada en el Congreso este año. ¿Qué más tiene que suceder para que esta ley salga adelante?", aseveró Pacheco.

"No puede ser que España, que es la quinta potencia europea, puede alegar la falta de recursos para no sacar adelante una ley tan crucial como ésta. A lo mejor la muerte de Gabriel es revulsivo para sacar adelante la ley, por la que llevamos tres años luchando", destacó la portavoz de Unicef España, quien agregó que "la ley está prácticamente redactada, el borrador está", lo que hace falta es voluntad política por parte del Gobierno para sacarla adelante.



