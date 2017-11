La Fuga: "Nunca hemos vivido de vender discos, somos animales de carretera"

Han sido cuatro años sin nuevas canciones, pero también cuatro años repletos de conciertos y sin parar de sumar kilómetros, "como para llegar desde aquí hasta la luna dos veces", tal y como apunta a Europa Press entre risas Pedro, vocalista y guitarrista del grupo cántabro, mientras asienten y sonríen sus compañeros Nando (guitarra) y Edu (batería).

El punto álgido de esta actividad en directo tuvo lugar el pasado mes de marzo en La Riviera madrileña, con una actuación especial para celebrar su veinte aniversario rodeados de amigos tan dispares como Carlos Tarque (M Clan), Kutxi Romero (Marea), Cifu (Celtas Cortos), Fernando (Reincidentes), Juankar (Boikot), Adrià (La Pegatina), Aurora Beltrán, Boni (Barricada) y José (Los Calis).

Pues bien, llegado el momento del regreso, La Fuga ha decidido hacerlo por todo lo alto editando un nuevo álbum de estudio titulado Humo y Cristales (Rock Estatal Records), al que acompaña el lanzamiento de Mientras brille la luna, el vídeo y audio de aquella noche de música, sudor y amigos en Madrid.

Lo resume Pedro: "Terminamos la gira del veinte aniversario y queríamos plasmarlo en DVD, así que hemos sacado un pack con el disco nuevo, dos CDs del concierto de La Riviera y el vídeo de aquella noche. Está todo muy cuidado porque queríamos que fuera algo especial".

A este respecto, añade Nando que la idea inicial era "haber sacado el disco en directo", pero decidieron que ya había pasado "demasiado tiempo sin material nuevo", por lo que decidieron sacarlo todo junto. "Además, ya teníamos preparado el nuevo álbum después de más de tres años de trabajo", apostilla.

Y es que como los currantes del rock que son, no dejaron de componer mientras acumulaban kilómetros, más que nada porque no tuvieron "tiempo de parar". "Al final hemos ido componiendo los temas en la carretera, en los tiempos que teníamos libres", explica Pedro, antes de que Nando tercie: "Le hemos dado muchas vueltas, intentando superarnos y no repetirnos, o al menos que el nuevo material no sea peor".

El resultado de este esfuerzo compositivo queda plasmado en Humo y Cristales con un total de diez canciones inéditas (y una versión de Luz Casal) que suenan a rock, que suenan a La Fuga. "Queríamos que sonara a nosotros, sin demasiados experimentos. Nos dicen que antes de que suene la voz ya se nos reconoce y eso es lo importante, que ese sello personal siga existiendo", destaca Nando.

Conseguir que te escuchen

Encantados con este lanzamiento que aúna presente y pasado en un lujoso pack, confiesa Nando que resulta "difícil" mantener el hueco creado por un grupo como La Fuga en estos tiempos en los que todo va tan deprisa y la música se consume tan rápido.

"Hay mucha gente que saca buen material de mucha calidad y mantener tu hueco entre el público, aunque ya lo tengas creado, es difícil. Es complicado que la gente se moleste en escuchar tu disco. Ahora la gente escucha temas sueltos, no discos completos. No sé si es mejor o peor, es cuestión de adaptarse", plantea Nando.

Totalmente de acuerdo con estas palabras está Pedro, quien lamenta que ahora se busque "todo lo inmediato" y que la gente "no se pare cinco minutos a mimarse a sí misma escuchando música". Por eso, recalca: "Queremos todo ya y así es muy difícil entrar con nuevas canciones. Llegamos a plantearnos ir sacando canciones sueltas, pero nos gusta lo de siempre, con lo que nos hemos criado, que es comprarte un disco y escuchar sus diez u once canciones, mamártelo a fondo".

En cualquier caso, recalca Pedro que se sienten afortunados porque siempre tienen "muchísimas fechas en directo por delante", de manera que ya tienen "los próximos meses cubiertos", independientemente de si este ambicioso lanzamiento se vende más o menos.

"Un disco no deja de ser una excusa para llegar al público y para volver a la carretera teniendo algo que contar. Hablando en plata, nosotros nunca hemos vivido de vender discos ni creemos que nunca vaya a poder ser así en nuestro caso. La Fuga somos animales de carretera y así va a ser siempre", lanza Nando.

Encantado con esta afirmación, agrega Pedro que ahora lo que les apetece es patearse "todas las salas posibles" para presentar sus nuevas canciones. Y tras afirmar que su "estar de gira" es su "estilo de vida", destaca que les estar en la carretera hace que puedan conocer a mucha gente y tener un "contacto directo con el público" que ellos consideran esencial.

"Cuando acaban los conciertos nos gustar charlar con el público para crear ese vínculo que va creciendo", apostilla Pedro, quien aún añade: "En los ochenta igual sacabas un single de éxito y podías vivir estando en casa, pero al final donde te tienes que batir el cobre es en las salas, en la carretera, en los escenarios. Es nuestra manera de vivir".





Primeros conciertos

Muy felices van a ser los integrantes de La Fuga, por tanto, con lo que se les viene encima, pues este mismo miércoles tienen una firma de discos en El Corte Inglés de Callao, en el centro de Madrid. La primera toma de contacto antes de una extensa gira que comienza este viernes 17 de noviembre en la Sala Zero de Tarragona.

Después, turno para Valencia (18 de noviembre, Rock City), Madrid (25 de noviembre, Galileo Galilei, Los matinales de El País), Oviedo (1 de diciembre, Sir Lauren's), Vitoria (2 de diciembre, Jimmy Jazz), Burgos (29 de diciembre, Hangar) y Pamplona (30 de diciembre, Zentral) para despedir el año.

Ya en 2018, citas confirmadas en Barcelona (26 de enero, Salamandra), Zaragoza (23 de febrero, Las Armas), Bilbao (24 de febrero, Kafe Antzokia), Santander (3 de marzo), Santiago de Compostela (17 de marzo, Capitol), Manresa (23 de marzo, Stroika) y Salt (Girona, 24 de marzo, La mirona), con entradas e información en laagenciaticket.es.

Después de todo esto, adelantan que estarán presentes en diversos festivales de toda la geografía española. Siempre con el rock como bandera y sus canciones como vehículo de conexión con su numeroso público. "Vivimos de nuestros conciertos y de las giras, definitivamente ese es el mayor éxito", remata Edu.