Fortes: "Una vuelta al ruedo en Madrid siempre puntúa, pero venía a por más"

El joven diestro malagueño Saúl Jiménez Fortes, que hizo un alarde de valor en una faena valiente y verdadera, reconocía al finalizar el festejo que el premio de una vuelta al ruedo en Madrid "siempre puntúa" aunque mostraba también su inconformismo al asegurar que "un siempre busca mucho más".

"Me voy satisfecho porque creo que no me he guardado nada y he hecho un esfuerzo tremendo para justificarme con un toro que no ha regalada nunca nada", añadía el malagueño.

Sobre ese astado, primero de su lote, Fortes confesaba que, además de entrega, "había que ponerle inteligencia".

"He buscado constantemente organizar ese temperamento que tenía en cada embestida y tratar de establecerlo porque acudía siempre muy desordenado y le costaba un mundo pasar", finalizaba.

Román, por su parte, más que del dolor que podía llevar tras la tremenda voltereta que sufrió del tercero, se lamentaba, sobre todo, de su mala espada.

"Es una pena que después del esfuerzo y de cuajar un toro así lo eche todo a perder por la espada. Soy consciente de que he dejado buena imagen en mis dos tardes, pienso que he estado a la altura de las circunstancias, pero lo que no perdono es mi desacierto con la espada. El esfuerzo no sirve de nada si al final no matas bien a los toros".

Y, finalmente, Juan del Álamo, que sorteó el lote más imposible para siguiera poder justificarse, se quejaba precisamente de eso, de falta de toros.

"A mí me hace falta un toro que no pare de embestir y lleve la emoción al tendido, y hoy, ni con el primero ni con el cuarto, lo he tenido. Uno tenía clase embistiendo pero a la mínima que le exigía se venía abajo, y el otro simplemente no ha querido pelea.

"Una pena porque tenía muchas esperanzas en la corrida, ya esta mañana en el sorteo nos han encantado las hechuras de los dos toros, eran preciosos, pero luego estaban vacíos por dentro. Pero bueno, esto es así, seguiré en la lucha, desde un segundo plano, y ojalá vuelva a llegarme la oportunidad de destaparme", finalizaba el salmantino.