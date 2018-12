Ferraz rebaja el tono con Susana Díaz tras la caída en Andalucía

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha rectificado sus palabras del lunes y sostiene ahora que la dirección federal del partido no pedirá la dimisión de Susana Díaz ni siquiera si fracasa en su intento de mantener el Gobierno en Andalucía.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, donde está reunida la Ejecutiva Federal, ha sostenido que cuando el lunes habló de la necesidad de "regeneración" en el PSOE de Andalucía no le estaba enseñando ninguna puerta de salida a Díaz.





Susana Díaz afirma que cuenta con el apoyo de Sánchez

Las secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha manifestado este martes que sólo se presentará a la investidura ante el Pleno del Parlamento si cuenta con los "apoyos suficientes" para ser reelegida como jefa del Ejecutivo andaluz y ha expresado que cuenta con el respaldo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de evitar que el Gobierno autonómico quede en manos "de la extrema derecha".

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Susana Díaz, que ha señalado que en absoluto puede estar contenta con el resultado que el PSOE-A obtuvo en las elecciones autonómicas del pasado domingo, ha querido dejar claro que si hubiera perdido esos comicios, se habría ido a su casa y nadie se lo habría tenido que pedir, pero su partido fue el más votado y tuvo el respaldo de más de un millón de andaluces.

Ha manifestado que ha hablado con Pedro Sánchez, quien tuvo un tono "cariñoso", diciendo que "ahí lo tenía para lo que hiciera falta y para intentar evitar que la extrema derecha entrara en las instituciones en Andalucía". "Que hablábamos lo que fuera necesario para ayudar; la verdad, que muy bien", ha apuntado Díaz sobre su conversación con Sánchez.

En este sentido, preguntada sobre las manifestaciones del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, llamando a la regeneración del partido en Andalucía y si ello podría suponer su salida como secretaria general, Susana Díaz ha considerado que esas manifestaciones se han podido "sacar de contexto por los periodistas y seguramente no es lo que ha querido decir".

Asimismo, la presidenta en funciones ha querido dejar claro que "se regenera aquello que está degenerado" y que ella está al frente de un partido "decente, honesto, trabajador y que se deja la piel por los andaluces". "Si yo hubiera perdido las elecciones, me habría ido ya y no me lo habrían tenido ni que pedir ni me hubiera refugiado en el voto de nadie", ha indicado Susana Díaz, para quien "gobernar no es ganar, sino que ganar es ganar".