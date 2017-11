LA CAZA FURTIVA ALTERA LA VIDA SOCIAL DE LOS ELEFANTES HUÉRFANOS

Los elefantes viven en una estructura social con un nivel de complejidad que rivaliza con la de las sociedades humanas, por lo que la caza furtiva altera sustancialmente la vida comunitaria de los elefantes huérfanos, que tienen menos acceso a individuos maduros y dominantes que los no huérfanos, que se asocian más con sus madres y sus tías.

Así se recoge en un estudio realizado por dos investigadores de la Universidad Estatal de Colorado (Estados Unidos) y de la ONG Save the Elephants (Kenia), y que está publicado en la revista ‘Scientific Reports’.

Los investigadores analizaron los patrones de interacción social de elefantes hembras jóvenes y descubrieron las huérfanas tienen menos acceso a individuos maduros y dominantes que los no huérfanos, que se relacionan más con sus madres y sus tías.

La integración social con adultos puede compensar los costes que supone para los huérfanos perder a sus madres, pero los científicos indican que estos no son capaces de compensar por completo sus vínculos perdidos, al menos no durante los años posteriores a la muerte del familiar.

Shifra Goldenberg, de Save the Elephants e inverstigadora postdoctoral en el Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Biología de la Conservación de la Universidad Estatal de Colorado, indica que, “al igual que otras especies sociales, los elefantes fortalecen los vínculos existentes si pierden importante interlocutores sociales”, y añade que, “pese a ese comportamiento social compensatorio, los huérfanos experimentan una desventaja social en comparación con los no huérfanos”.

ALTAMENTE EXPRESIVOS

El estudio se realizó en las reservas nacionales de Samburu y Buffalo Springs (norte de Kenia), que es el lugar de seguimiento a largo plazo de elefantes que lleva a cabo Save the Elephants. Durante la última década, la población ha experimentado una mayor caza furtiva de marfil y una sequía severa, que dejó a muchos elefantes jóvenes sin madres y abuelas.

"El acceso a personas mayores y dominantes es crucial para los jóvenes, ya que los individuos maduros son repositorios de conocimiento y tienen acceso preferencial a los recursos", apunta George Wittemyer, coautor del trabajo y presidente de la junta científica de Save the Elephants, quien añade: "Perder ese acceso puede tener ramificaciones a largo plazo para los huérfanos".

Los elefantes son altamente expresivos y las interacciones amistosas registradas en este estudio, que incluyen frotar el cuerpo y saludar, reflejan el grado en que esos animales se integran socialmente.

El equipo observó poca interacción de los huérfanos con las hembras maduras mientras se alimentaban, aunque esa carencia era menos pronunciada cuando los elefantes estaban descansando. Esta tendencia de los huérfanos a fortalecer los lazos con individuos no dominantes resalta los efectos indirectos de la caza furtiva en el comportamiento social de los elefantes, lo que puede poner en riesgo a los huérfanos en términos de supervivencia.

