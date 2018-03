LAS FUNDACIONES ONCE Y LEGÁLITAS SE UNEN PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

- Gracias a un convenio de colaboración. Las fundaciones ONCE y Legálitas han sellado un convenio marco de colaboración con el objetivo de promover y facilitar la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Ambas entidades coinciden en la necesidad de aunar esfuerzos para impulsar iniciativas, programas, proyectos y acciones conjuntas con el fin de llevar a cabo los objetivos planteados, entre ellos el desarrollo de servicios tecnológicos conjuntos que permitan una mejor integración de las personas con discapacidad dentro de la sociedad.

La firma de este convenio conlleva la integración de Legálitas en el Foro Inserta Responsable, una plataforma liderada por Fundación ONCE y que cuenta con la participación de muchas de las más prestigiosas empresas de España y que tiene como uno de sus objetivos la inclusión social de las personas con discapacidad.

En el acto, el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, agradeció a la Fundación Legálitas la firma de este acuerdo con el que, según dijo, se incorpora al compromiso social con el mundo de la discapacidad y por la plena inclusión.

Esta colaboración, añadió Carballeda, servirá para mejorar las condiciones de vida y de integración de las personas que tenemos discapacidad en España, “más de cuatro millones, unos 80 en Europa y más de mil millones en el mundo”.

Por último, expresó su agradecimiento “por encontrarnos en este camino con un nuevo compañero de viaje, de una empresa importante, reconocida en el mundo de la asesoría jurídica”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Legálitas, Alfonso Carrascosa, mostró su “satisfacción por la cooperación y alto grado de entendimiento que ambas entidades han alcanzado con este acuerdo y que se concreta, en primer lugar, en una colaboración entre las dos fundaciones para la puesta en marcha de iniciativas, programas, proyectos y acciones dirigidos a mejorar las condiciones de vida sociales y culturales de las personas con discapacidad y sus familias”.

