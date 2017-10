FUNDACIÓN ONCE SE SUMA A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA PRESENTACIÓN DEL VÍDEO ‘YO SOÑABA’

- En el marco del MadWomenFest, dedicado este miércoles al Día de la Discapacidad por la Violencia de Género. Fundación ONCE presentó este miércoles el vídeo ‘Yo soñaba’ sobre violencia de género y discapacidad, una iniciativa con la que se suma a la lucha por la erradicación de esta lacra social que afecta a casi una de cada tres mujeres con discapacidad.

Según los datos aportados por la Fundación Cermi Mujeres, casi una de cada tres mujeres con discapacidad (el 31%) asegura que ha sufrido o sufre algún tipo de violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja o expareja, más del doble que las mujeres sin discapacidad (12,5%). Además, una parte de las mujeres que padecen violencia de género tienen, posteriormente, alguna discapacidad como consecuencia del maltrato recibido.

La presentación del spot, que se enmarca en el certamen cultural MadWomenFest, contó con la participación de José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE; Pilar Jurado, directora artística y ejecutiva del MadWomenFest, y Mabel Lozano, directora del vídeo.

CIFRAS ATERRADORAS

En su intervención, Martínez Donoso subrayó el compromiso de Fundación ONCE por acabar con la violencia de género. Según dijo, las cifras de mujeres con discapacidad que sufren violencia de género o que como consecuencia de los malos tratos tienen una discapacidad “son aterradoras”.

“Por cada fallecimiento de una mujer víctima de malos tratos otras 10 mujeres quedan con discapacidad: visual, auditiva o con problemas de movilidad”, dijo. Sólo en 2016 Fundación ONCE atendió a 500 mujeres víctimas, a quienes se les ofrece apoyo psicológico, formación e intermediación laboral.

En la misma línea, Teresa Palahí recalcó que la violencia de género afecta especialmente a las mujeres y niñas con discapacidad como colectivo más vulnerable. Para hacer frente a las consecuencias, explicó, desde la fundación se intenta que, a través del empleo, puedan recuperar el control de sus vidas.

Por su parte, Mabel Lozano explicó que el objetivo del vídeo es tratar de ayudar a visualizar a las mujeres que han sufrido el maltrato y ayudarlas a romper su silencio, “contando una historia real de una mujer que como consecuencia de los golpes pierde la vista”. Tendrá como continuación un segundo vídeo en el que se verá a una mujer con discapacidad que sufre la violencia de género.

El vídeo tiene una duración de dos minutos para que se pueda viralizar fácilmente y difundir a través de redes sociales y así llegar al mayor número de personas. Estará disponible en el canal de YouTube de Fundación ONCE una vez que se presente al público este mismo miércoles a partir de las 20.30 horas. Será en el Hotel Urban de Madrid, en un acto que contará con la presencia de María José Ordóñez, delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

MADWOMENFEST

La presentación de este vídeo se enmarca en el MadWomenFest, certamen cultural que se está celebrando durante este mes de octubre y que este miércoles está dedicado al Día de la Discapacidad por la Violencia de Género. La directora artística y ejecutiva del certamen, Pilar Jurado, destacó la importancia de esta iniciativa para visibilizar temas que son importantes y que ayudan a hacer un mundo mejor. “Es la excusa para que todo el movimiento de mujeres por el arte se sume a la lucha contra la violencia de género”, señaló.

Asimismo, aprovechó para adelantar el gran concierto que tendrá lugar el próximo 26 de octubre a las 20.30 horas en el WiZink Center de Madrid y que contará con la presencia de más de 15 artistas comprometidos en la erradicación de esta lacra.

