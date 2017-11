FUNDACIÓN ONCE RECLAMA EN LONDRES QUE EL TURISMO ATIENDA LAS NECESIDADES DE TODAS LAS PERSONAS

- En el marco de la feria World Travel Market. Fundación ONCE ha viajado hasta Londres para presentar las principales conclusiones del Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España en el marco de la feria World Travel Market. Allí ha aprovechado para reclamar que el sector atienda las necesidades de todas las personas.

José Luis Borau, jefe del departamento de Accesibilidad al medio físico de Fundación ONCE, ha sido el encargado de dar a conocer los datos más relevantes de dicho Observatorio durante un encuentro con agentes del sector turístico organizado por el diario 'Sur'.

En su presentación, el responsable de Accesibilidad de Fundación ONCE explicó que para la elaboración de este trabajo se han analizado 57 destinos, 4.000 hoteles y 40.000 restaurantes, así como oficinas de turismo, páginas web y playas. Se ha entrevistado, además, a cerca de mil usuarios y gestores.

Una de las conclusiones apunta el desajuste que existe entre la percepción de accesibilidad que tiene de sí mismo el sector turístico y lo que supone ser realmente un espacio accesible para una persona con cualquier discapacidad. “La percepción que tienen de la accesibilidad que ofrecen no coincide con las necesidades reales de las personas con discapacidad”, advirtió José Luis Borau.

Así, por ejemplo, de los más de 4.000 hoteles seleccionados, cerca de 1.500 dicen ser “aptos para silla de ruedas”. Esto supone que disponen de aseos adaptados y que cuentan con un acceso correcto. Por el contrario, el estudio advierte de que el personal no tiene la formación adecuada, la recepción no es accesible y un 40% no tienen una habitación adaptada.

Según las conclusiones del informe, más de la mitad de las empresas consideran alto o muy alto el coste económico de mejorar la accesibilidad en sus establecimientos o servicios. Los principales frenos que aparecen para ejecutar esas mejoras son en primer lugar el coste adicional que suponen y una “supuesta” falta de demanda efectiva, aunque este argumento contraste a su vez con la percepción de que la accesibilidad beneficia a todos los usuarios.

También se apunta la falta de conocimiento sobre accesibilidad universal y atención a turistas con discapacidad (30%), y la falta de información o la complejidad de los requerimientos normativos de accesibilidad (28%).

El 56% sí afirma haber incorporado una política o compromiso respecto a las personas con discapacidad, el 11% dice tener un responsable de ccesibilidad universal en el establecimiento y un 10% asegura haber contratado a personas con discapacidad. Igualmente, ocho de cada 10 afirman conocer la legislación de accesibilidad para su establecimiento o servicio y uno de cada 10 dispone de un certificado o distintivo de accesibilidad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso