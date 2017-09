FUNDACIÓN ONCE CIERRA EL CONGRESO DE TURISMO Y TECNOLOGÍA CON EL RETO DE AVANZAR EN SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN ACCESIBLE PARA TODOS

Fundación ONCE clausuró este viernes en Málaga el II Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas, que durante tres días ha reunido a más de 400 asistentes para conocer de primera mano cómo la tecnología, los destinos turísticos inteligentes y los productos o servicios mejoran la vida de todos los ciudadanos.

Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, fue el encargado de clausurar el encuentro, que, según dijo, ha tenido una importante participación y repercusión.

“Me voy contento y orgulloso de los resultados y del seguimiento que ha tenido”, dijo, ya que se ha demostrado que la tecnología ya está aquí “y ha venido para quedarse y va a cambiarnos la forma de relacionarnos por completo”.

Cómo hacer que los destinos vacacionales sean más inteligentes para que se adapten mejor a las necesidades de sus usuarios y cómo conseguir que la robótica sea útil para personas mayores o con alzhéimer han sido dos de los temas que se han abordado en el encuentro, que se ha celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Los asistentes han podido debatir y analizar diversos aspectos sobre los que construir un turismo sostenible y han ido descubriendo distintas aplicaciones y herramientas tecnológicas que facilitan la vida de las personas con discapacidad.

Entre otros ejemplos han conocido de primera mano las balizas inteligentes de guiado en interiores para personas ciegas, un brazo robótico manejado por una persona gracias al movimiento del iris de sus ojos, o unas gafas inteligentes que permiten leer o identificar objetos a las personas con baja visión.

Distintas mesas redondas sobre ‘Realidad aumentada, virtual y mixta’, sobre ‘Robótica’ y una última en la que se ha abordado la ‘Inteligencia artificial’ han cerrado una jornada en la que los expertos han mostrado su deseo de que la tecnología siga evolucionando para que el turismo, el sector empresarial y la educación avancen hacia un mundo mejor siendo accesibles para todos.

Durante el encuentro destacó la intervención de George I. Fomitchev, fundador y CEO de Endurance Robots, una startup dedicada al desarrollo de tecnologías basadas en robótica.

En su ponencia abordó cómo dar asistencia a personas mayores y pacientes de alzhéimer con chatbots, un software de inteligencia artificial capaz de llevar a cabo diversas tareas autónomamente. Endurance Robots ha aprovechado esta tecnología para desarrollar una solución innovadora e inteligente que asiste a personas mayores, incluidas las que tienen alzhéimer, y que puede personalizarse en función de las necesidades de cada usuario.

También se ha celebrado una mesa sobre ‘Formación’, moderada por Ignacio Tremiño, portavoz de Discapacidad del PP, en la que los participantes insistieron en la necesidad de que todo el alumnado que salga de la universidad esté formado en accesibilidad.

Por ello pidieron que todas las titulaciones incluyan formación relacionada con las personas con discapacidad. “Los futuros profesionales han de estar sensibilizados y formados en los conceptos de accesibilidad universal y diseño para todas las personas”, concluyeron.

Organizado por Fundación ONCE, el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Organización Mundial del Turismo, European Network for Accesible Tourism (Enat), Diputación de Málaga, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ONCE, ILUNION y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, figuran como colaboradores tecnológicos eSmartcity, Fundación Vodafone España, Casadomo y Samsung, y como patrocinadores, ILUNION Hotels, Renfe y Fundación ACS.

