LA ONCE, SU FUNDACIÓN Y SABIÑÁNIGO FIRMAN UN ACUERDO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La ONCE, su fundación y el Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca) han firmado un acuerdo para desarrollar un programa de accesibilidad universal y promover iniciativas que favorezcan la plena y efectiva inclusión y normalización social de las personas con discapacidad.

El acuerdo lo han firmado Jesús Lasierra, alcalde de Sabiñánigo, e Ignacio Escanero Martínez, delegado territorial de la ONCE en Aragón, lo que supone “un paso más en los programas de accesibilidad universal para personas con discapacidad”, según la ONCE.

El convenio señala la elaboración de programas de colaboración entre la ONCE y su fundación y el Ayuntamiento de Sabiñánigo para fomentar iniciativas para conseguir la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas.

Se da la circunstancia de que el cupón de hoy, 6 de noviembre, lo protagoniza Sabiñánigo, por ser una de las localidades galardonadas con los Premios Reina Letizia de Accesibilidad 2016.

Se establece un programa de cooperación para la promoción de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, incluidos los espacios virtuales, en los edificios, instalaciones y servicios. Para ello, la ONCE y su fundación ofrecerán asesoramiento al Ayuntamiento de Sabiñánigo en proyectos de accesibilidad universal.

Ésto favorecerá la realización de actividades destinadas a la consecución de la accesibilidad universal que llevan a cabo la ONCE y Fundación ONCE, entidades que podrán realizar jornadas centradas en esta materia.

Además, con el fin de mejorar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso al empleo, se impulsarán diversas actividades como el establecimiento de programas de captación, orientación e inserción laboral de personas con discapacidad a través de Inserta Empleo.

En materia de comercialización de los productos de juego de la organización, el acuerdo señala que se estudiarán los lugares más idóneos de la ciudad para instalar nuevos quioscos de la ONCE para posibilitar que cada agente vendedor en Sabiñánigo disponga de las mejores condiciones laborales para desarrollar su trabajo.

Además, el Ayuntamiento facilitará el acceso, siempre que sea posible, a los agentes vendedores de la ONCE a dependencias municipales y a aquellos actos y eventos en los que concurra gran cantidad de público.

