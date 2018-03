LA FUNDACIÓN ANAR, QUE REGISTRÓ 25.312 CASOS DE VIOLENCIA HACIA MENORES DESDE 2009, PIDE EN EL CONGRESO UNA LEY QUE LOS PROTEJA

La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) registró entre los años 2009 y 2016 un total de 25.312 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y para poner fin a esta situación reclamó este jueves en el Congreso de los Diputados una ley de protección de la infancia.



Así lo puso de manifiesto la directora del Teléfono ANAR, Diana Díaz, durante la presentación en la Cámara Baja del estudio ‘Evolución de la violencia a la infancia en España según las víctimas (2009-2016)'. “Este estudio es la voz de los niños que llaman a la Fundación ANAR”, remarcó.

En cuanto al tipo de violencia, destaca que, en la actualidad, el 22,7% corresponde a maltrato físico; el 19,7%, violencia escolar; el 17,6%, maltrato psicológico; el 9,3%, trastorno de conducta; el 9%, violencia de género; el 7,6%, abuso sexual, y el 6,6%, abandono. Respecto al perfil del agresor, Díaz confirmó que en un 34,4% de los casos es el padre, en un 24,2% corresponde a la madre y en un 7,8% obedece a las nuevas parejas de los progenitores.

Aparte del número total de casos registrados, Díaz hizo hincapié en el aumento de la violencia que se ha registrado desde el año 2009, ya que los casos de violencia de género han aumentado un 682%, los casos de maltrato psicológico un 604%, la violencia escolar un 584% y el maltrato físico un 305%.

“No se está refiriendo a hechos aislados, sino a situaciones duraderas en el tiempo y catalogadas por un experto”, explicó la directora del Teléfono ANAR, quien alertó de que esta violencia provocará “un daño emocional y físico” a los menores.

En la misma línea, el director de Programas de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, alertó de que “en uno de cada tres casos se producen lesiones físicas”, y además los menores “tardan dos años de media en atreverse a contarnos que padecen violencia”.

Asimismo, pidió que se dé a conocer el Teléfono ANAR, porque ellos solo tienen una muestra del panorama de la violencia hacia los menores, pero no podrán llegar a todos si no se conoce su labor.

DNI PARA VER PORNO

Por su parte, la responsable del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR, Sonsoles Bartolomé, criticó que los jóvenes, por culpa de la pornografía, “desarrollan patrones de conducta que no se corresponden con su desarrollo evolutivo”, ya que “se muestra a la mujer como objeto sexual y refuerza actitudes sexistas”.

Por ello, con el objetivo de que “los menores no tengan acceso a este contenido para el cual no se encuentran evolutivamente preparados”, dijo que “se debería solicitar el DNI u otro documento identificativo para acceder a este tipo de contenidos, sin perjuicio de la salvaguarda de los datos personales de las personas adultas que hagan uso de este material”.

Finalmente, Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, lamentó que “hemos conseguido que la sociedad asuma que la violencia de género es inadmisible, pero no hemos recorrido ese camino en el caso de la infancia”.



