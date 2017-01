FUNDACIÓN ONCE LANZA EL PROGRAMA DE ‘HERENCIAS Y LEGADOS CON CORAZÓN’

Fundación ONCE acaba de lanzar una campaña para dar a conocer el programa ‘Herencias y Legados con Corazón’, con el que se quiere fomentar la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad a través de este tipo de actos legales realizados a favor de proyectos que beneficien a personas con discapacidad.

En concreto, el programa ‘Herencias y Legados con Corazón’ es fruto del convenio de colaboración que Fundación ONCE y la Fundación Æquitas firmaron en 2007 cuyo objetivo es el fomento de herencias y legados a favor de la discapacidad, la promoción de la formación y el empleo de personas con discapacidad en los despachos notariales y la accesibilidad universal en dichos despachos.

Entidades públicas y privadas les ofrecen apoyo a través de fórmulas que van desde la prestación de ayuda directa y personal, hasta las subvenciones y donaciones para actividades concretas. Otra forma de colaborar que tienen los ciudadanos es por medio de la herencia, haciendo un legado a favor de las personas con discapacidad a través entidades como Fundación ONCE.

Como receptora de esos legados Fundación ONCE los destina a diversos programas, actividades u organizaciones que tienen por objetivo la formación, el empleo, la accesibilidad y, en definitiva, el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de los notarios, que son quienes prestan el asesoramiento y control de la legalidad de las actuaciones, y con su intervención ofrecen seguridad y tranquilidad a todos los interesados. Para ello, se cuenta con una oficina técnica alojada en la sede de la Fundación Æquitas de Madrid.

La campaña se está desarrollando a través de redes sociales y también se llevarán a cabo acciones de marketing en las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia durante el primer trimestre de 2017.

Para la elaboración de los videos de la campaña han cedido su imagen de forma solidaria y altruista casi 40 trabajadores de Fundación ONCE, Inserta e ILUNION, y el periodista Juan Ramón Lucas.

