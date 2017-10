FUNDACIÓN ONCE PRESENTA ‘YO SOÑABA’, UN VÍDEO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD

- La violencia de género afecta al 31% de mujeres con discapacidad, más del doble que al resto de la población femenina. Fundación ONCE presenta este miércoles el vídeo ‘Yo soñaba’ sobre violencia de género y discapacidad, una iniciativa con la que se suma a la lucha por la erradicación de esta lacra social que afecta a casi una de cada tres mujeres con discapacidad.

Según los datos aportados por la Fundación Cermi Mujeres, casi una de cada tres mujeres con discapacidad (el 31%) asegura que ha sufrido o sufre algún tipo de violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja o expareja, más del doble que las mujeres sin discapacidad (12,5%). Además, una parte de las mujeres que padecen violencia de género tienen posteriormente alguna discapacidad como consecuencia del maltrato recibido.

La presentación del spot, que se enmarca en el certamen cultural MadWomenFest, se adelantará a los medios y trabajadores de Fundación ONCE en la sede de la entidad en Madrid este miércoles a las 11.30 horas. Asistirán José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE; Pilar Jurado, directora artística y ejecutiva del MadWomenFest, y Mabel Lozano, directora del vídeo.

Esta misma tarde, a partir de las 20.30 horas, está prevista la difusión del vídeo en el Hotel Urban de Madrid, con la presencia de María José Ordóñez, delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

