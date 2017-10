FUNDACIÓN ONCE PRESENTA AMUSE, UNA 'APP' INTERACTIVA Y ACCESIBLE PARA VISITAR MUSEOS

- Ha sido desarrollada por ILUNION Tecnología y Accesibilidad. Fundación ONCE, ILUNION y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentaron este viernes en Tabacalera Promoción del Arte el proyecto Amuse, una innovadora aplicación interactiva y accesible para recorrer museos y que funciona a través de ‘beepcons’, balizas de guiado inteligente mediante bluetooth.

Amuse es un innovador sistema de guiado, basado en la tecnología de las balizas inteligentes denominadas ‘beepcons’, que facilita el acceso a la información de los contenidos de los museos a las personas con discapacidad. Tanto la citada aplicación como los ‘beepcons’ han sido desarrollados por ILUNION Tecnología y Accesibilidad, perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación.

El acto de presentación del proyecto Amuse contó con la asistencia de José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, y Luis Lafuente Batanero, director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Según explicaron, mediante esta aplicación, el visitante puede elegir dos modalidades de visita: guiada o libre. En cada una de ellas, el usuario accederá a la información sobre lo que hay en el museo y en las salas que va recorriendo, así como a vídeos y audios explicativos.

Además, Amuse incorpora el modo juego, con el cual el visitante podrá aprender aún más y de una manera diferente y divertida acerca del museo en el que se encuentra o la exposición que está visitando.

Para las personas con discapacidad, Amuse incluye información sobre el tipo de accesibilidad que hay en el museo, en este caso, Tabacalera–Promoción del Arte –espacio dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que se desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de actividades en torno a la fotografía, el arte contemporáneo y las artes visuales- así como vídeos explicativos en lengua de signos y audiodescritos.

Actualmente, esta 'app' se encuentra en fase beta para el sistema operativo Android y más adelante será compatible con IOS. También contará con una página web accesible que albergará la plataforma en la que pueden registrarse todos aquellos museos que dispongan de ‘beepcons’ y quieran formar parte de esta familia. A través de ella, podrán gestionar el contenido que quieren presentar a sus visitantes a través de Amuse.

Las ‘beepcons’, desarrolladas por ILUNION Tecnología y Accesibilidad, son balizas inteligentes de guiado en interiores que facilitan la localización de objetos dentro de un espacio desconocido y la orientación del usuario. Es especialmente útil para las personas con discapacidad visual, pero también para aquellas que no tienen problemas de visión.

