FUNDACIÓN ONCE PRESENTA ‘LA PIEL DE ÁFRICA’, UNA EXPOSICIÓN DE LA FOTÓGRAFA ANA PALACIOS SOBRE LA ÚLCERA DE BURULI

- Muestra una veintena de fotografías recogidas en el viaje que su autora hizo a Benín de la mano de la Fundación Anesvad. La sala Cambio de Sentido de Fundación ONCE acoge hasta el próximo 8 de diciembre ‘La piel de África’, una exposición de la fotógrafa Ana Palacios, nacida en Zaragoza, que pone rostro a la úlcera de Buruli, enfermedad crónica y olvidada que suele afectar a la piel y que puede causar discapacidad a largo plazo.

La muestra, formada por una veintena de instantáneas, trata de visibilizar la huella que la úlcera de Buruli deja en niños y adultos que intentan curarse en hospitales de Benín, uno de los países más afectados por este mal olvidado, conocido también como ‘la enfermedad misteriosa’ porque aún se desconocen las causas que lo provocan.

La inauguración de la exposición contó con la presencia de Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE; Mercè Luz, jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE; Ana Löwenberg, de Anesvad, y la propia Ana Palacios.

Para visibilizar la huella que deja la úlcera de Buruli, Ana Palacios viajó hasta Benín de la mano de la Fundación Anesvad, una entidad que lleva trabajando en este país africano desde 2002 para ofrecer herramientas de prevención, detección y tratamiento de la enfermedad y para mejorar el acceso a la formación y el empleo de quienes la padecen.

Con ‘La piel de África’, como con otras muestras fotográficas del mismo estilo, Palacios pretende dar voz a las comunidades vulnerables, desde el optimismo y la esperanza.

Comunidades como la de Benín, que están muy afectadas por la úlcera de Buruli, un mal de la familia de la lepra desatendido y olvidado que destruye la piel y los tejidos blandos y que, si no se trata a tiempo, puede causar discapacidad y pobreza.

Fotógrafa y periodista, Ana Palacios divide su tiempo entre la producción de cine internacional y la fotografía documental en compañía de ONG como Unicef, Manos Unidas o Anesvad.

Galardonada con premios internacionales, su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, como la Fundación Masaveu o DKV Seguros. Colaboradora de la plataforma Gea Photowords, publica habitualmente en 'El País' y en otros medios nacionales e internacionales como 'The Guardian', Al Jazeera, '6 Mois', 'Days Japan', 'Stern', 'Der Spiegel', 'Daily Mirror', 'Papel', 'XL Semanal', 'Yo Dona' o 'Tiempo', con contenidos de cooperación al desarrollo.

La representa la galería Espacio Foto y su obra se ha expuesto en los cinco continentes, en salas como la Alianza Francesa de Tanzania y de Madrid, Universidad de Sevilla, Archivo de Málaga, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, Centro Cultural de España en Bata (Guinea Ecuatorial), Les Temps Libres (Rennes, Francia), Galería ACCI en Berkeley (EEUU) y Hotel Mandarin en Kuala Lumpur (Malasia), entre otras.

Ha publicado dos libros: ‘Art in Movement’ sobre el arte como herramienta para el cambio social en Uganda y ‘Albino’ sobre el drama de los albinos en Tanzania. En 2018 publicará su tercer libro, ‘La puerta de atrás’, sobre la reinserción de los niños esclavos de la mano de Unicef.

Benín es un país de África Subsahariana que cuenta con casi 10 millones de habitantes, ocupa el puesto 165 de 187 en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (datos 2014) y es uno de los países más afectados del mundo por la úlcera de Buruli.

La muestra podrá visitarse hasta el 8 de diciembre en la sala Cambio de Sentido de Fundación ONCE (calle Sebastián Herrera, 15) de lunes a jueves entre las 10.00 y las 19.00 horas y los viernes de las 10.00 a las 15.00 horas.

