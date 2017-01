MADRID. FUNDACIÓN ONCE PRESENTA EN LA CASA ENCENDIDA LA COLECCIÓN ‘CUENTOS QUE CONTAGIAN ILUSIÓN’

- Se trata de una serie de historias que tienen como protagonistas a niños con discapacidad, traducidas al catalán, gallego, euskera e inglés. Fundación ONCE ha presentado en la Casa Encendida de Madrid su colección ‘Cuentos que contagian ilusión’, un total de nueve historias protagonizadas por menores que pretenden dar a conocer la discapacidad entre los más pequeños, "de una forma divertida, amena y normalizada".

La colección, que forma parte de la Biblioteca Infantil de Fundación ONCE, es una iniciativa impulsada partiendo de la idea original de Concausa para mostrar a los niños qué es la discapacidad y fomentar en ellos valores como la no discriminación, el respeto o la tolerancia.

Así lo indicó en la presentación de los títulos en la Casa Encendida Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE, quien señaló la importancia de que se conozca la discapacidad desde la infancia y, sobre todo, la realidad de que se puede vivir con ella de una forma normalizada.

La biblioteca infantil de Fundación ONCE pretende, por tanto, dar a conocer las vivencias de niños y niñas con discapacidad a través de sus divertidas aventuras, ya que todas las historias están protagonizadas por pequeños con discapacidad y, además, traducidas al catalán, euskera, gallego e inglés.

En concreto, estos pequeños son Nacho, Aitor, Rosalía, Amador, Aurora, Silvina, Aneta, Pablo y Regina, quienes muestran sus deseos de ser tenistas, pilotos de aviación, espías, actores, locutores, bailarines, poetas, policías o cocineros, siempre de la mano de Eva Latonda y Maru García, las autoras de los cuentos, que pueden encontrarse en la web de Fundación ONCE.

Y lo hacen con los títulos ‘Nacho pista tenista’, ‘Aitor aviador’, ‘Rosalía la espía’, ‘Amador Actor’, ‘Aurora locutora’, ‘Silvina Bailarina’, ‘Aneta poeta’, ‘Pablo García policía’ y ‘Regina As de la cocina’, que son los cuentos que componen hasta la fecha la colección.

